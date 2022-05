Lufthansa commande 10 Boeing 777 Fret dont 7 Boeing 777-8F

Nouveau client pour le Boeing 777-8F

Boeing vient d'enregistrer un nouveau client pour son 777-8F. Il s'agit de Lufthansa qui commande sept exemplaires livrables à partir de 2027. Qatar Airways avait lancé cette version fret du Boeing 777X en février dernier avec un contrat portant sur 34 exemplaires fermes assortis de 16 options. Puis, en mars, c'était au tour d'Ethiopian Airlines de signer un protocole d'accord pour cinq exemplaires. Le Boeing 777-8F en est à 46 ventes, sans inclure les options. Son concurrent, l'Airbus A350F affiche de son côté 22 ventes, là aussi sans inclure les options.

Du 777F pour répondre à la demande de fret

Lufthansa n'a pas l'intention d'attendre 2027 pour profiter de la vague porteuse du marché du fret aérien. D'où sa décision d'acquérir deux Boeing 777F de première génération supplémentaires et d'en récupérer un troisième qui était initialement destiné à un autre transporteur. Du coup, l'avion est attendu dans les prochaines semaines. De même, Lufthansa décide de prolonger les baux sur deux 777F. "La demande mondiale en fret aérien reste très élevée et la chaîne logistique mondiale reste perturbée", souligne la compagnie aérienne.

Des Boeing 787-9 en attendant les Boeing 777-9

Ces différentes commandes s'inscrivent dans le cadre des négociations entre Lufthansa et Boeing menées après l'annonce du nouveau report dans le programme Boeing 777-9 avec de premiers appareils attendus pour 2023 et qui désormais n'arriveront pas avant 2025. Du coup, plutôt que de faire jouer les pénalités, Lufthansa a pris des 777F ainsi que des 787-9 supplémentaires, initialement destinés à d'autres clients (qui ont annulé/ndlr). Ces sept appareils seront livrés en 2025 et 2026. Dans le même temps, la compagnie aérienne accélère les livraisons de 787-9 déjà commandés à 2023 et 2024.