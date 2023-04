Lufthansa ajoute des vols en Airbus A380 pour cet hiver

De nouvelles destinations en Airbus A380

Lufthansa lance de nouvelles destinations en Airbus A380 au départ de Munich pour l'hiver prochain. À partir du 5 octobre 2023, la compagnie aérienne proposera à nouveau un vol quotidien en Airbus A380 à destination de la métropole californienne de Los Angeles. Peu avant le début du programme de vols d'hiver, le 28 octobre 2023, une première spéciale aura lieu : Pour la première fois, un Airbus A380 de Lufthansa décollera de Munich à destination de la capitale thaïlandaise Bangkok, augmentant ainsi le nombre de sièges de près de 75 % par rapport à l'A350. Sur cette liaison, Lufthansa propose un produit haut de gamme plus important que jamais : l'A380 offre 8 sièges en première classe, 78 sièges en classe affaires et 52 sièges en classe économique supérieure.

Nouvelles liaisons vers l'Inde

Lufthansa étend ses services vers l'Inde. La nouvelle destination au départ de Munich est Bangalore, qui, en plus de Delhi et Bombay, sera desservie par un Airbus A350. Le vol LH764 part les dimanches, mercredis et vendredis à 12 h 10 à destination de la métropole du sud de l'Inde. Les clients de Lufthansa pourront profiter de l'un des avions long-courriers les plus modernes et les plus économiques du groupe Lufthansa, l'Airbus A350-900. Après une longue pause, Lufthansa inclura à nouveau Hyderabad dans son programme de vols au départ de Francfort. Cette liaison directe entre l'Allemagne et les industries pharmaceutiques et de haute technologie de l'Inde sera à nouveau assurée.