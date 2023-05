Lufthansa accueille son 600ème Airbus

Lufthansa célèbre la livraison de son 600e avion Airbus

Le 24 mai 2023, Lufthansa a célébré la livraison de son 600e avion Airbus. Cet événement s'est déroulé dans les installations d'Airbus à Hambourg-Finkenwerder. L'avion en question est un A321neo, doté de 215 sièges, immatriculé D-AIEQ et baptisé "Münster". Il arbore fièrement le numéro 600 pour commémorer cette étape importante. La livraison à Lufthansa de son premier Airbus A300B2 le 9 février 1976 a jeté les bases d'un partenariat solide au sein de l'aviation civile européenne, qui dure depuis près de 50 ans. Plus de dix types d’avions Airbus différents ont été fournis depuis lors à presque tous les opérateurs aériens du groupe.

Lufthansa et Airbus : 50 ans de partenariat

En 1975, Lufthansa a conclu son premier contrat d'achat avec Airbus pour l'acquisition de trois A300B2. Sept mois plus tard, le 9 février 1976, la compagnie aérienne a reçu son tout premier avion du nouveau constructeur européen. Les années qui ont suivi ont été marquées par les premières livraisons d'autres modèles d'Airbus. En 1983, Lufthansa a accueilli l'A310, suivi de l'A300-600 en 1987. Octobre 1989 a été le mois où le premier Airbus A320 a été ajouté à la flotte de Lufthansa.

Plus de 370 appareils de la famille A320 sont aujourd'hui en service dans les différentes compagnies aériennes du groupe Lufthansa.. En 1993, le premier A340 a été ajouté à la flotte, et un an plus tard, Lufthansa a atteint la marque de 100 avions Airbus. L'A330 a été introduit en 2004, suivi de l'A380 en 2010, qui est le plus grand avion de transport de passagers au monde, et a été intégré à la flotte long-courrier de Lufthansa.

Partenaires en matière de développement durable

Lufthansa et Airbus attachent une importance particulière à leur collaboration dans les domaines du développement durable et de la recherche et du développement. Au cours de ces trois dernières décennies, le groupe Lufthansa a équipé plusieurs de ses Airbus long-courriers de plusieurs instruments permettant de mener des recherches sur le climat et la météo. En plus des trois Airbus actuellement utilisés pour collecter des données climatiques à des fins scientifiques, Lufthansa travaille en partenariat avec l'Institut de technologie de Karlsruhe sur un projet révolutionnaire visant à transformer un Airbus A350-900 de la compagnie en avion de recherche, une première mondiale.

En 2011, Lufthansa s'est démarquée en étant la première compagnie aérienne à effectuer des essais de biocarburant lors de ses vols réguliers. Pendant une période de six mois, un Airbus A321 de Lufthansa a été utilisé sur la liaison entre Hambourg et Francfort, avec l'un de ses moteurs alimenté par un mélange de carburant composé à 50 % de kérosène biosynthétique.