L’UAV SHOW, 1er salon européen du drone professionnel, ouvre ses portes les 19, 20, 21 Octobre à Bordeaux.

10ème anniversaire de l’UAV SHOW, Premier salon européen du drone professionnel

19, 20 octobre 2021- PARC DES EXPOSITIONS DE BORDEAUX - Convention d’affaires

21 octobre - CESA DRONES - Démonstrations de vol en conditions réelles

Pour son 10ème anniversaire, l’UAV Show voit les choses en grand ! Les 19, 20 et 21 octobre, le salon leader du drone professionnel investira le Palais 2 l’Atlantique au Parc des Expositions de Bordeaux. Avec 3000 m² de surface d’exposition, l’UAV Show accueillera 110 exposants de 10 pays (25% de plus par rapport à 2018) et plus de 2500 visiteurs professionnels. Il sera le lieu de rencontres entre décisionnaires européens et acteurs majeurs du monde du drone pour favoriser les échanges et opportunités d’affaires au niveau européen mais aussi africain.

3000 m2 dédiés aux exposants et aux innovations

Qu’ils soient aériens, autonomes maritimes ou terrestres, les drones seront à l’honneur à l’UAV SHOW à travers une centaine d’exposants de 10 pays – Grands comptes et donneurs d’ordres, exploitants et opérateurs, fabricants, laboratoires, centres de R&D et bureaux d’études, start-up, centres d’essais, collectivités, institutionnels, universités, écoles et centres de formation, services (assurances, soutien à l’innovation, financement, juridique) et médias présenteront leurs savoir-faire et leurs innovations autour du drone.

5 secteurs utilisateurs du drone seront représentés :

- Inspection réseaux linéaires (énergie, transport…)

- Agriculture, viticulture, protection des ressources

- BTP, Immobilier, topographie

- Sûreté, Sécurité

- Média, Communication

Parallèlement aux rencontres professionnelles, le Challenge Innovation, en partenariat avec Airbus Développement, récompensera une des entreprises pour son projet innovant.

Un programme riche via des tables rondes, conférences, ateliers et séminaires

Les 19 et 20 octobre, 8 conférences, 4 tables rondes, 2 séminaires et 17 ateliers rythmeront le salon.

Des sujets purement économiques à destination des entreprises de la filière drones seront abordés lors de tables rondes. D’autres thèmes liés aux champs d’applications des drones seront traités lors des conférences et séminaires (mobilité aérienne du futur, utilisation des drones au profit de la population et des territoires ou au service des interventions de secours, opportunités du déploiement de la règlementation européenne autour du drone…).

Enfin, 17 ateliers seront animés par les entités exposantes pour mettre en avant leurs innovations, leurs services et leurs cas d’utilisations drones : Thalès, Telespazio, Scalian, CEA, Aerospace Valley, Normandie Aerospace, Systematic, Chaire ENAC, Onera, Altametris, Safe Cluster, Innov’ATM, Douanes, Association des Drones de l’Industrie Française, Fédération Professionnelle du Drone Civil, EDF, Armée de l’air, UNEPAT, Sopra Steria, SOGITEC, EDF.

Voir tout le programme : https://www.uavshow.com/programme-2021

8 démonstrations de vol en conditions réelles, le 21 Octobre sur le site CESA DRONES

En plus des 3 démonstrations en volière indoor des jours précédents (Flyability, pompiers IEDO), 8 démonstrations en conditions réelles sont organisées sur le site Cesa Drones de Sainte-Hélène. Thales, Scalian, Thinkdeep, Lynxdrone, L’avion jaune, E-clide présenteront leurs innovations.

Exposants déjà confirmés : 110 exposants dont Thalès, Telespazio, GRT Gaz, DGAC, Ordre des Géomètres-Experts, Onera, Aerospace Valley, Safe Cluster, Normandie Aerospace, Systematic Paris Région, Scalian, Innov’ATM, Clearance, Altametris, L’Avion Jaune, Génération Robots, Xenics, Gan, …

SALON RESERVÉ AUX PROFESSIONNELS / BILLETERIE GRATUITE

Informations, billeterie et accréditations : www.uavshow.com

LIEUX :

19 et 20 Octobre 2021 : Palais 2 l’Atlantique – Parc des expositions de Bordeaux – www.uavshow.com

21 Octobre 2021 : 12 chemin de Villeneuve 33480 Sainte-Hélène www.cesadrones.com

Crédits photos : Artiste associé