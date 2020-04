L'U-2 verra son avionique réactualisée et modernisée

Les Skunk Works de Lockheed Martin continuent à faire évoluer l'U-2 pour soutenir les besoins futurs du champ de bataille en vertu d’un récent contrat de l’US Air Force évalué à 50 millions de dollars. Le contrat dit Avionics Tech Refresh (rafraîchissement de la technologie avionique) comprend plusieurs mises à niveau du Dragon Lady :

Suite avionique et PFD

La suite avionique sera mise à jour, les systèmes embarqués de l’U-2 seront modernisés afin d’accepter et d’utiliser facilement les nouvelles technologies. Un nouvel ordinateur de mission conçu pour la norme des systèmes de mission ouverte (OMS) de l’US Air Force qui permet à l’U-2 de s’intégrer à des systèmes dans des domaines aériens, spatiaux, maritimes, terrestres et cyber à des niveaux de sécurité disparates.

ISR à (très) haute altitude

Le cockpit bénéficiera de nouveaux écrans afin de faciliter les tâches quotidiennes des pilotes tout en améliorant la présentation des données. « En tant qu’avion éprouvé, agile et fiable, le U-2S est aujourd’hui le système de surveillance et de reconnaissance à haute altitude le plus performant de la flotte. Le contrat Avionics Tech Refresh poursuivra notre engagement de fournir un avion de premier plan à nos combattants, assurant la sécurité mondiale maintenant et dans l’avenir », a déclaré Irene Helley, directrice du programme U-2.

Dans le cadre de ce contrat, Lockheed Martin dirigera la conception, l’intégration et l’essai des nouveaux composants, ce qui permettra à l’U-2 d’être la première flotte d'appareils entièrement conforme à l’OMS. La modification de la flotte devrait être terminée au début de 2022.