Lockheed Martin choisit la 3DExperience de Dassault Systèmes

Dassault Systèmes vient d'accrocher un nouveau client pour sa plateforme 3DExperience et pas n'importe lequel. Il s'agit de Lockheed Martin qui a pour objectif de "créer une continuité numérique qui s’étend de la conception à la fabrication d’avions et d’hélicoptères de nouvelle génération". "Lockheed Martin utilise plusieurs industry solution experiences basées sur la plateforme 3DExperience au sein d’un ensemble d’outils d’ingénierie numérique plus large. Ses entités Aeronautics et Rotary & Mission Systems (RMS) utilisent la plateforme 3DExperience et ses solutions de conception logicielle 3D, de maquette numérique 3D et de gestion du cycle de vie des produits (PLM) dans un environnement numérique unifié, avec l’objectif d’améliorer la collaboration, l’agilité et la rapidité d’exécution", souligne Dassault Systèmes. « La plateforme aidera Lockheed Martin à atteindre ses objectifs d’ingénierie numérique et à optimiser l’ingénierie de ses produits en s’appuyant sur une approche plateforme intégrée », souligne David Ziegler, vice-président, Industrie aéronautique et défense de Dassault Systèmes.