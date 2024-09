Lockheed dévoile la toute dernière version de son missile JASSM : l'AGM-158 XR

Désormais, Lockheed Martin prévoit l'AGM-158 XR, pour eXtreme Range (littéralement, Portée eXtrême). Aucune information technique n'a été dévoilée durant la présentation mais Michael Rothstein, vice-président pour la stratégie et les exigences au sein des armes aériennes et capteurs de Lockheed Martin Missiles And Fire Control, a notamment précisé :

Quelles améliorations ?

La charge militaire ne change pas par rapport au JASSM-ER (1000 livres, soit 453,6 kg) et Lockheed Martin précise que quelques changements structurels ont été effectués en se basant sur les JASSM-ER et LRASM. Par exemple, le missile est plus long et permet ainsi d'emporter plus de carburant mais il est certain que d'autres modifications ont été ajoutées ;

un nouvel alliage plus léger ?

une meilleure aérodynamique ?

une structure plus légère ou repensée ?

des ailettes repensées ?

un système de propulsion plus efficace ?

...

Bref, pour l'instant, ce nouveau missile vole plus loin et plus est plus lourd mais tout en gardant les caractéristiques de vol furtif et de frappe de grande précision des anciennes versions. Cela permet aux équipages des avions lanceurs de pouvoir tirer le JASSM XR d'encore plus loin ; c'est à la fois la possibilité de tirer plus loin des systèmes antiaériens ennemis mais aussi de pouvoir frapper l'ennemi plus en profondeur. Seul bémol ; la masse totale du missile est suffisamment augmentée pour empêcher les avions de combat F-16 Fighting Falcon d'emporter le missile. En revanche, l'avion de combat F/A-18 - probablement F/A-18E/F Super Hornet - est déjà compatible, le F-35 Lightning II devrait aussi l'être prochainement et plus que probablement, le F-15 Eagle. Aucune information n'est disponible au niveau des bombardiers stratégiques mais il faut noter que la vidéo de présentation de Lockheed montre à plusieurs reprises un B-1B Lancer. Par ailleurs, la place disponible sur le B-52H Stratofortress ne devrait pas poser problème et il serait étonnant que le dernier né des JASSM/LRASM ne puissent rentrer dans la soute à munition des B-2A Spirit et B-21 Raider, les deux bombardiers stratégiques furtifs de l'US Air Force.

Beaucoup d'autres questions

Lockheed Martin a aussi pensé aux frais de développement ; en utilisant les chaines de production des JASSM et LRASM, en reprenant les schémas de ces missiles,... les frais et la durée de la phase de développement ont été diminués. Le missile est modulaire et laisse clairement penser à une possibilité de le navaliser ou du moins, de l'utiliser en antinavire ; le LRASM rentre dans les cellules lance-missiles verticales Mk 41 VLS des destroyers et croiseurs de l'US Navy, à voir donc si le JASSM XR est pensé uniquement en air-sol et air-mer ou aussi mer-mer et rentre donc dans les Mk 41 VLS ?

À voir aussi si les avions de transport peuvent le lancer ? Les JASSM et JASSM-ER peuvent être placés dans une structure sur palette standard, dénommée Rapid Dragon. Une fois la soute de l'avion ouverte, la palette est expulsée de l'avion à l'aide d'un parachute. La gravité fait alors tomber les JASSM qui, lors de leur descente en chute libre, démarrent leur moteur. Ce système avait été utilisé fin 2022 lors d'un exercice en Norvège où un MC-130J Commando II avait largué 4 JASSM-ER. Un missile plus lourd et agrandit risque de poser problème, le système Rapid Dragon étant taillé sur mesure pour les JASSM/JASSM-ER... à moins qu'un Rapid Dragon "XR" est également en cours de développement ?

Ce missile n'est toutefois pas encore en service, cette étape n'étant estimée qu'à plusieurs années car le premier vol d'un prototype a été annoncé à l'horizon 2025 ou 2026. Actuellement, aucune commande n'a été passée par l'US Air Force ou l'US Navy et la totalité du développement est effectuée par Lockheed Martin. Toutefois, au vu de ses capacités, ce nouveau JASSM sera clairement utile contre les systèmes de déni d'accès et d'interdiction de zone multicouches chinois, ce pays tentant actuellement de sanctuariser la mer de Chine du Sud en construisant des bases militaires sur des îles artificielles, elles-mêmes créées par la Chine sur des hauts-fonds.