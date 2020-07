L'Occitanie face au choc Airbus, Orly rouvre aux passagers, cette semaine dans Air et Cosmos

Cette semaine dans Air&Cosmos magazine :

TRANSPORT AÉRIEN

Aéroports : Orly a rouvert au trafic commercial

Interview Marc Rochet : « Nous pensons atteindre 85 % d’activité en fin d’année »

CIEL OUVERT : Tribune libre d’Olivier de l’Estoile : perceptions et certitudes

ENTREPRISES ET MARCHÉS

Filière aérospatiale : l’Occitanie face au choc Airbus

PROGRAMMES ET DÉVELOPPEMENT

Radar AESA pour les Eurofighter allemands et espagnols

Avions d’affaires : entrée en service du Bombardier Global 5500

Conversion : première conversion en Praetor 500 pour Embraer

DÉFENSE

Opération Barkhane : la France a besoin de ses alliés

ESPACE

Chine : le système BeiDou 3 entièrement déployé

