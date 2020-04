Livraisons par drones : UPS s'associe à Wingcopter

Livraisons par drones.

UPS a annoncé fin mars son association avec Wingcopter, afin de permettre la mise au point de drones adaptés à la livraison aérienne. L'ambition est de mettre au point différents types de vecteurs, afin de pouvoir s'adapter aux différents besoins des clients et ainsi livrer une large gamme de produits. En parallèle des efforts de développement, les deux partenaires collaborent sur l'aspect réglementaire afin de pouvoir obtenir une certification permettant ainsi de voler au-dessus du territoire américain, puis plus largement à l'international.



Capitaliser sur l'expérience.

Le choix d'UPS de se tourner vers Wingcopter n'est pas anodin puisque cette jeune entreprise dispose d'ores et déjà d'une expertise dans le domaine des drones et plus spécifiquement sur les questions de livraisons par drones. « Par exemple, Wingcopter est déjà parvenu à livrer de l'insuline dans une île irlandaise en mer du Nord qui est souvent coupée de l'île principale en raison de la météo », rapporte UPS. Le géant américain dispose d'ailleurs lui aussi d'une expérience dans le domaine des livraisons par drones et l'acheminement d'échantillons médicaux.



Tilt-rotor.

Dans un premier temps, le drone mis au point combinera un décollage et un atterrissage vertical, afin de pouvoir se poser dans des zones complexes, à un vol de croisière lui permettant de se déplacer rapidement entre chaque étape. Pour cela il sera équipé d'un rotor basculant (Tilt Rotor) lui permettant ainsi de passer d'un mode à l'autre.