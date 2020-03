Livraison par drones : au tour de Just Eat

S'appuyer sur des partenariats commerciaux.

La société Manna a annoncé l'existence d'un partenariat avec Just Eat visant à associer la livraison de repas à domicile aux drones. Manna apportera ainsi son expertise dans le domaine des drones aériens et fournira sa plateforme afin de permettre à Just Eat d'acheminer des repas auprès de ses clients. Dans un premier temps, Just Eat a décidé de livrer par voie aérienne les produits Ben&Jerry's et Camile Thai.



Une phase d’expérimentations.

Afin d'évaluer les avantages et contraintes des livraisons par drone, dans un premier temps les deux partenaires mèneront des expérimentations. Celles-ci seront conduites à l'université de Dublin, au sein du Campus, où professeurs et étudiants pourront bénéficier de ce nouveau service. Just Eat s'engage pour le moment à pouvoir réaliser les livraisons en trois minutes, une fois la commande chargée dans le drone.



Des avantages multiples.

« Il est clair que les livraisons par drones sont plus rapides, plus propres, plus sures, moins chères et une alternative de haute qualité en comparaison des livraisons routières », a déclaré Bobby Healy, PDG de Manna. Les livraisons par drones, notamment en mégalopoles et zones urbaines denses, permettent ainsi de s'affranchir des contraintes de temps liées à l'encombrement routier tout en réduisant l'empreinte carbone des entreprises. Les initiatives de ce genre se multiplient ainsi partout à travers le monde, selon un modèle alliant constructeur de drones et plateformes de livraison. Ben&Jerry's a ainsi également un partenariat avec Terra Drone Europe.