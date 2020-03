Livraison : Matternet développe une nouvelle station

Livrer par les airs.

Matternet a dévoilé le 10 mars dernier une nouvelle station, devant accueillir le drone et le colis dans le cadre de livraisons aériennes. Cette nouvelle station d'accueil et de chargement permet ainsi de renforcer la sécurité des missions de livraisons par drones et de poursuivre le projet de Matternet en démontrant l'apport des drones pour ce type d'opération. Compatible avec le drone M2 de Matternet, cette station sera dans un premier temps principalement déployée aux approches des hôpitaux, en Suisse et aux Etats-Unis.



Soins médicaux.

Car en effet, le secteur hospitalier correspond aujourd'hui au marché principalement visé par Matternet. Les livraisons par drone dans ce domaine permettent ainsi de transporter des échantillons ou bien des médicaments plus rapidement entre deux structures que par les voies routières. Par ailleurs, le recours aux drones pour ce type d'utilisation permet de réduire l'empreinte carbone des hôpitaux et par là même de mobiliser moins de personnels pour des missions de livraison. Une application de drones qui pourrait d'ailleurs présenter son intérêt dans la gestion de la crise actuelle, où les drones pourraient être mis à contribution pour acheminer des médicaments vers certains patients ou bien pour transporter des échantillons vers les laboratoires en charge de dépister le coronavius.



Mise en œuvre.

Après avoir réalisé ses prélèvements, le médecin peut ainsi charger une box et enregistrer l'ensemble des informations via une interface type tablette. La box est ensuite déposée directement au sein de la station, et s'installe automatiquement sous le drone. Une fois que l'aéronef est prêt, la station s'ouvre afin de permettre au drone de décoller. Situé à une hauteur de 3 M, l'envol du drone se fait alors sans perturbation sur l'environnement urbain alentour. Lorsqu'il se pose, des capteurs indiquent au drone comment se positionner afin de réussir son atterrissage. La station se referme, un système permet de récupérer le colis et de recharger le drone avant sa prochaine mission.