Livraison du tout premier H225M de combat naval à la Marine brésilienne

Un développement local

Développée par l'équipe d'ingénieurs d'Helibras (la filiale brésilienne d'Airbus Helicopters), cette version navale de l'appareil H225M est la configuration la plus avancée jamais produite pour cet hélicoptère multirôle. Les systèmes embarqués de l'appareil comprennent l'EWS IDAS-3 (système de contre-mesures), les missiles MBDA Exocet AM39 B2M2, le radar tactique APS143 et le système de mission navale N-TDMS (Naval Tactical Data Management System) développé en partenariat avec Atech et Airbus Defense and Space, qui est chargé d'assurer le commandement et le contrôle de tous les systèmes embarqués, y compris le système de missiles.

Nouvelles missions pour le H225M et capacité Exocet

"Conçues pour répondre aux exigences les plus pointues de la marine brésilienne, les capacités tactiques et de lutte anti-surface avancées ouvrent de nouvelles possibilités de mission pour l'hélicoptère utilitaire H225M", a déclaré Alberto Robles, responsable de l'Amérique latine chez Airbus Helicopters.La dernière étape de la campagne de tir avec les missiles Exocet AM39 B2M2 a été réalisée avec succès en juin dernier, représentant une étape majeure du programme, qui a ouvert la voie à la qualification et à la livraison. Le H225M naval fait partie du contrat signé par le gouvernement brésilien en 2008 et qui comprend 50 H225M à exploiter par les trois forces armées. Jusqu'à présent, 39 H225M ont été livrés aux forces armées brésiliennes, tous assemblés localement par Helibras.