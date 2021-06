Livraison de nouveaux panneaux solaires

22e ravitaillement en neuf ans par SpaceX

Lancé l’avant-veille à 17h29 UTC depuis le Centre spatial Kennedy, en Floride, le vaisseau automatique Dragon CRS 22 de SpaceX s’est amarré le 5 juin à 9h09 UTC au module américain Harmony de la Station spatiale internationale.

La capsule doit rester amarrée une quarantaine de jours à l’ISS, puis rapportera sur Terre un peu plus de 2 400 kg de cargaison.

C’est le 22e cargo ravitailleur envoyé avec succès vers l’ISS par SpaceX depuis le 22 mai 2012 (mission Demo Flight 2).

Premier lot de nouveaux panneaux

A bord du Dragon CRS 22 ont été embarqués 3 328 kg de fret, dont 920 kg de matériel scientifique et 341 kg de fournitures pour l’équipage.

Mais la mission principale était surtout la livraison de deux nouveaux panneaux solaires déployables iRosa (ISS Roll-Out Solar Array), que l’on voit ici rangés à bord du véhicule après sa mise sur orbite le 3 juin.

Au total, six panneaux doivent venir renforcer les quatre paires de panneaux de l’ISS qui alimentent actuellement la station, et qui avaient été déployées entre décembre 2000 et mars 2009, avec une durée de vie de quinze ans.

Les prochains panneaux iRosa devraient être livrés en avril et en septembre 2022.

Deux EVA pour Thomas Pesquet en juin

Pour l’installation des panneaux livrés le 5 juin, deux sorties extravéhiculaires sont prévues hors de la station, les 16 et 20 juin prochain.

Elles seront réalisées par l’astronaute américain Shane Kimbrough et son collègue français Thomas Pesquet.

Les deux hommes avaient déjà travaillé ensemble dans le vide spatial, les 13 janvier et 24 mars 2017, lors de la mission Proxima (Expedition 50).