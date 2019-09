L'Italie et le Royaume-Uni collaborent sur le Tempest

Dans le cadre du salon DSEI, qui se tient à Londres du 10 au 13 septembre, Leonardo a annoncé que les industries de défense italienne et britannique allaient travailler ensemble dans le cadre du programme Tempest. Les entreprises britanniques BAE Systems, Leonardo UK, Rolls Royce et MBDA UK vont ainsi collaborer avec Leonardo Italy, Elettronica, Avio Aero et MBDA Italy afin de développer de nouveaux systèmes de combat aérien, dont l'une des émanations correspond au programme Tempest. Les deux partenaires « travailleront ensemble afin de définir un concept innovant et un modèle de partenariat incluant un partage de savoir-faire, une définition de concept et une innovation technologique permettant un développement conjoint des futurs systèmes de combat aérien », détaille ainsi Leonardo.

Les deux parties ont ainsi signé une déclaration d'intention, faisant suite à un engagement pris par les gouvernements britannique et italien visant à accroître leur collaboration dans le domaine du combat aérien. Outre une coopération accrue pour la conduite du projet Tempest, l'Italie et le Royaume-Uni pourront être amenés à mettre en commun leur compétence pour la gestion de leur flotte de F-35 et de Typhoon, bien qu'aucun détail n'ait été communiqué quant à la forme que pourrait alors prendre cette coopération.