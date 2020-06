Lisi Aerospace sur l'avion de combat F-35

Fixations Lisi Aerospace sur le F-35

Lisi Aerospace vient de signer un premier contrat longue durée de fourniture de fixations avec Lockheed Martin pour le programme d'avion de combat F-35. Le contrat couvre les années 2020-22, avec trois options d'un an jusqu'en 2025, pour une valeur totale estimée à 60 millions de dollars sur six ans. L’ensemble du contrat sera servi depuis la plateforme nord-américaine de Lisi Aerospace. Ce contrat permet de renforcer la position de Lisi Aerospace en tant que fournisseur majeur de fixations pour l’aéronautique et pour l’aviation militaire. Renforcer, certes, mais aussi diversifier pour ne pas dépendre d'un seul maître d'oeuvre.

Aussi sur le Pratt & Whitney GTF

En décembre dernier, Lisi Aerospace et MTU Aero Engines avaient signé un contrat majeur de fourniture d'aubes de compresseur haute pression pour le Pratt & Whitney GTF dont les différentes versions équipent la famille Airbus A320neo, A220 et Embraer E2. D'une durée de dix ans, le contrat porte sur la fourniture de plus d'un million de pièces. Les aubes seront intégralement produites en France sur les sites de Lisi Aerospace à Chaumont (Haute Marne) qui entrera en activité en 2023 et à Parthenay (Deux Sèvres),