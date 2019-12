Lisi Aerospace monte sur le Pratt & Whitney GTF

Voilà un contrat qui tombe à pic pour Lisi Aerospace qui subit comme d'autres sociétés françaises les conséquences de l'arrêt temporaire de la production du Boeing 737 MAX et, par contrecoup, la décision de Safran de réduire les cadences de production du CFM Leap-1B qui propulse les Boeing 737 MAX. Lisi Aerospace fournit les fixations du Boeing 737 MAX et réalise des pièces critiques du CFM Leap-1B. Le contrat signé par Lisi Aerospace avec MTU Aero Engines permet à Lisi Aerospace de diversifier son portefeuille d'activités sur le segment des moteurs des avions de ligne puisqu'il porte sur la fourniture d'aubes de compresseur haute pression pour les moteurs GTF de Pratt & Whitney. Dans ses différentes versions, le Pratt & Whitney GTF propulse la famille Airbus A320neo ainsi que les Airbus A220 et la famille Embraer E2. D'une durée de dix ans, le contrat porte sur la fourniture de plus d'un million de pièces. Les aubes seront intégralement produites en France sur les sites de Lisi Aerospace à Chaumont (Haute Marne) qui entrera en activité en 2023 et à Parthenay (Deux Sèvres), qui "a été récemment agrandie pour accueillir les nouveaux développements commerciaux". En l'occurrence, les aubes de compresseur haute pression pour les GTF de Pratt & Whitney. Outre cette diversification produits, l'entreprise dirigée par Emmanuel Viellard peut déployer ses capacités de fabrication aux aubes de compresseur. L'aboutissement de deux années de travaux communs avec MTU Aero Engines.