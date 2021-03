L'Iran présente son drone Male Kaman 22

Le Kaman 22, le futur challenger du MQ-1 ?

Disposant déjà d’une large gamme de drones militaires (Kaman, Karrar, Kian, Simorgh, Mohajer, Ababil, Yasser, Sadegh, Hazem), l’Iran présente le nouveau Kaman 22 (flèche en persan) qui présente de nombreuses similarités avec son homologue américain, le MQ-1 Predator. Exposé au sol, l’appareil n’a semble t-il pas encore volé. Il a été présenté avec son armement complet comprenant des missiles air-sol, des bombes à guidage laser similaires aux Paveway ainsi qu’un pod de brouillage électronique (copie du AN/ALQ-101 ou -119).

Les caractéristiques

Selon les sources officielles iraniennes, il dispose d’une endurance de plus de 24 heures et d’une portée de 3000 kilomètres (à comparer aux 1800 kilomètres du MQ-9 Reaper). En termes de taille, il aurait une longueur et une envergure similaire au MQ-1 Predator (8,2/16,8 mètres). Son poids serait de 530 kilos. De plus, le Kaman 22 aurait une charge utile de 390 kilos.

Une infox iranienne ?

Bien que de résolution médiocre, les premières photos du Kaman-22 révèlent plusieurs défauts potentiels dans sa construction. On peut notamment constater la rouille du train avant, du ruban adhésif autour du train d'atterrissage central ainsi qu’une très large attache pour le pylône central. De plus, son train d’atterrissage semble fixe. Enfin il est difficile d'imaginer une telle portée pour un drone de cette catégorie.