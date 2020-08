L'intérêt des drones non armés

Une place centrale.

Et si, finalement, la véritable valeur ajoutée des drones militaires résidait dans les drones non armés, plutôt que dans ceux capables de délivrer de l’armement ? C’est en tout cas ce que vient suggérer le rapport du Center for the Study of the Drone, publié en mars 2020. Celui-ci, intitulé Unarmed and Dangerous, the Lethal Applications of Non- Weaponized Drones, vient ainsi démontrer comment les drones non armés soutiennent de façon considérable la conduite d’opérations militaires et les différents emplois qui peuvent être faits de telles plateformes.

Appuyer les frappes.

S’ils n’emportent pas directement de l’armement, ils soutiennent massivement les opérations aériennes, terrestres et maritimes et permettent aux moyens conventionnels (avions de combat, blindés) de cibler plus précisément leurs objectifs lors de frappes. « Les drones non armés peuvent être employés de façons différentes pour permettre à d’autres systèmes d’armes de mener des frappes létales », rapporte ainsi Arthur Holland Michel, auteur du rapport.

Opérations.

Le chercheur estime qu’à force de s’être concentré sur les drones armés, nous sommes passés à côté de nombreuses opérations qui ont été permises par l’emploi de drones non armés, ce qui pose à la fois des questions d’emploi, de technologies, mais également d’éthique.