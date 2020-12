L’ingénierie des systèmes basée sur des modèles : du concept à la réalisation jusqu’aux futurs projets

Dale Tutt, vice-président de la division Aerospace and Defense Industry de Siemens Digital Industries Software

Dans la mesure où la complexité des produits et la concurrence s’intensifient dans notre industrie, de nombreux processus et pratiques traditionnels, de la conception initiale jusqu’au support produit en passant par la construction et les tests, ne suffisent plus. Jusqu’à présent, nous avions recours à une approche d’ingénierie qui repose largement sur des processus basés sur des documents. Je suis sûr que beaucoup d’entre vous avez des exemples d’utilisation de ce type d’approche.

Nous nous trouvons actuellement dans une période d’innovation intense. Face à l’arrivée de nouveaux acteurs sur le marché, les entreprises sont soumises à une pression énorme pour commercialiser plus rapidement des produits sûrs et fiables tout en réduisant le coût des programmes. De nombreuses pratiques qui fonctionnaient il y a 20 ans n’ont tout simplement pas suivi le rythme. L’industrie est actuellement confrontée à la complexité accrue des produits. Elle fait face à une augmentation de l’électrification pour offrir de nouvelles capacités et des solutions plus écologiques, mais également à des relations avec des fournisseurs du monde entier ainsi qu’à une conformité plus stricte en ce qui concerne les organismes de réglementation. Sans oublier qu’avec la complexité et l’intégration croissantes au sein des produits, il y a d’avantage d’interactions à identifier et à gérer entre les milliers de systèmes et de composants.

Les fabricants revoient toute leur approche du développement de produits, notamment leur approche de l’ingénierie des systèmes. Pour être compétitives, les entreprises ne cherchent plus à infléchir la courbe des coûts, mais bien à la rompre. Alors, comment procéder ?

Une nouvelle approche s’avère nécessaire

C’est l’évolution naturelle des choses. Quand je travaillais comme directeur de programme, nous avions recours à l’ingénierie des systèmes dans le processus de conception pour nous assurer que toutes les exigences des clients étaient satisfaites. Cela nous a également aidés à répercuter ces exigences dans la conception des systèmes et des composants, en vérifiant que tout ce que nous avions prévu de faire se trouvait dans l’itération finale. À l’époque, nous avions des équipes qui faisaient un travail très détaillé dans leurs domaines respectifs à l’aide de divers outils disparates. Les allers-retours entre les équipes de conception, de vérification, de production et de support étaient souvent problématiques et mettaient le programme en danger. Face à la situation actuelle, il n’y a aucune chance que ce type d’opération puisse fonctionner aujourd’hui.

Les entreprises qui mettent en œuvre une approche d’ingénierie des systèmes rencontrent des difficultés lorsqu’elles s’appuient sur des systèmes basés sur des documents. Un ensemble d’exigences peut se trouver dans une base de données, alors que la modélisation du système peut se trouver dans des outils Microsoft Visio ou SysML, l’analyse de la sécurité quant à lui peut se trouver dans divers outils, tandis que les données de vérification et de test peuvent se retrouver dans une feuille de calcul Excel. Tout est déconnecté, et les résultats ressemblent à un document. Une grande partie de cette activité se déroule dans des espaces de travail isolés appelés silos. Alors que de nouvelles exigences et de nouveaux modèles de systèmes sont produits pour définir des systèmes plus vastes et plus complexes, les approches centrées sur des documents ne peuvent pas être mises à l’échelle, et il est presque impossible de gérer la traçabilité lorsque vous essayez de traiter des dizaines ou des centaines de milliers d’interactions.

Approche MBSE : la voie à suivre

Les entreprises tournées vers l’avenir qui veulent garder une longueur d’avance s’orientent vers l’ingénierie des systèmes basée sur des modèles (MBSE). Il s’agit d’une approche plus disciplinée, ce qui explique sa popularité. Elle apporte un nouveau niveau d’intégration et d’efficacité aux systèmes et processus multi-domaines complexes que les constructeurs d’avions utilisent aujourd’hui. Lorsqu’une entreprise adopte une approche MBSE, elle est en mesure de collaborer plus facilement dans tous les domaines et tout au long de sa chaîne d’approvisionnement.

Il est important de noter qu’une telle approche représente bien plus qu’une modélisation fonctionnelle ou logique. Elle est construite comme une continuité numérique (continuité numérique pour le MBSE) qui réunit les activités liées à l’ingénierie, la fabrication, la chaîne d’approvisionnement et la gestion des programmes. Une continuité numérique est composée de solutions numériques qui s’entrelacent et s’interconnectent, créant un écosystème permettant d’exécuter les programmes de la meilleure manière possible.

L’approche MBSE est de plus en plus utilisée par les entreprises qui cherchent à certifier des systèmes plus complexes et hautement intégrés. La Federal Aviation Agency (FAA), l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) et d’autres organismes de réglementation exigent une approche plus organisée de l’ingénierie des systèmes pour les fabricants et leurs partenaires. Le ministère américain de la défense reconnaît également la nécessité du MBSE. Il le considère comme le moyen de communiquer plus efficacement les exigences aux fabricants et de mettre en place un processus de vérification de toutes les exigences. La continuité numérique du MBSE permet aux entreprises d’accélérer leurs processus de développement et de certification des produits, tout en améliorant les communications avec les différents organismes de réglementation.

Réaliser la transformation digitale

La continuité numérique du MBSE crée un processus d’ingénierie des systèmes basé sur des modèles, qui relie plusieurs domaines au sein de l’entreprise numérique. Outre la continuité numérique du MBSE, il existe d’autres continuités numériques provenant de chaque domaine essentiel, comme le montre l’image 1.