L’Indonésie commande de nouveaux appareils

6 nouveaux exemplaires

L’Indonésie a décidé d’acquérir 6 KAI T-50 supplémentaires. Au total, Djakarta disposera de 20 exemplaires de cet appareil. 16 avaient été acquis en 2012, pour remplacer le Hawk 53 de BAE Systems, mais l’armée indonésienne avait perdu deux exemplaires, en 2015 et en 2020. Cette nouvelle commande pourrait être destinée à remplacer les BAE Hawk 109/209, qui sont en service depuis les années 90.

Caractéristiques

Le T-50 est un avion d’entraînement supersonique-- sa vitesse de pointe est de Mach 1,5, soit environ 1850km/h- qui a été développé par la société sud-coréenne KAI (Korea Aerospace Industries). Son rayon d’action est de 1850 kilomètres. L’appareil a été vendu aux Philippines, à la Thaïlande, à l’Irak, et à la Corée du Sud, tandis que la Malaisie n’exclut pas de commander des T-50 en version avion de combat léger (Le FA-50).



Entraînement pour le KF-X ?

Le T-50 avait été développé pour entraîner les pilotes à l’utilisation des F-16 et F-15K coréens, mais également pour les futurs appareils de combat supersoniques. Coïncidence ou non, le projet de chasseur bimoteur de génération 4.5 KF-X (également connu sous le nom de KF-21 Boramae), développé par Séoul et Jakarta, a été présenté au grand public en avril dernier. Il doit effectuer son premier vol en 2022 pour un lancement de sa production en 2026. Les forces aériennes coréennes ont planifié d'en déployer 120 unités en 2032, alors que Djakarta a signé de son côté une lettre d'intention avec le gouvernement français pour l'acquisition du Rafale.