L'Inde réceptionne son premier Dassault Rafale

L'Indian Air Force a officiellement réceptionné son tout premier avion de combat Dassault Rafale ce mardi 8 octobre. Le premier d'une commande de 36 exemplaires passée en 2016 au terme d'un très long processus de sélection. Ces 36 Dassault Rafale seront tous assemblés en France pour ensuite être convoyés en Inde sur une période de trois ans. Si la commande par l'Inde de lots supplémentaires se concrétise, les avions de combat seront alors assemblés en Inde dans le cadre de la politique du "Make in India" lancée par l'actuel Premier ministre indien, Narendra Modi. La cérémonie de livraison, qui a été organisée sur le site de Dassault Aviation à Bordeaux-Mérignac, était présidée par Eric Trappier, président de Dassault Aviation, sous le haut patronage de Shri Rajnath Singh, ministre indien de la Défense, et de Florence Parly, ministre des Armées.

Dassault Aviation, ainsi qu'une bonne vingtaine d'entreprises françaises, ont d'ores et déjà accompagné la politique du "Make in India" avec l'implantation de plusieurs sites en Inde. Les plus récents étant ceux des groupes Ametra et Latécoère. De son côté, Dassault Aviation, outre la construction de l'usine de production à Nagpur, s'est également impliqué dans l’implantation d’un centre d’ingénierie à Pune, dans la création de la « Dassault Skill Academy » et dans la mise en place d’un programme de formation professionnelle au métier d’ajusteur structures et équipements aéronautiques.

Plus d'infos et de contenus dans notre numéro 2659 du vendredi 11 octobre.