L’IMA a annoncé le lancement officiel de l’Evering lors du salon du Bourget 2019.

Mercredi 19 juin 2019, à l’occasion du 53e salon du Bourget, l’université de Bordeaux a annoncé l’inauguration de l’Evering, l’institut de formation supérieure, recherche et innovation en ingénierie aéronautique et maintenance associée.

Les besoins en formation et innovation du secteur aéronautique civil, militaire et spatial sont de plus en plus croissants. La création de ce nouvel institut s’inscrit directement dans le cadre du développement du marché de la MRO (Maintenance, Repair, Overhaul). L’université de Bordeaux avait déjà créé son institut de maintenance aéronautique en 1992, plusieurs grands laboratoires de recherche et une « advanced learning platform ».

Evering a été créé pour proposer une offre de formation supérieure et diversifiée à l’internationale et pour renforcer la professionnalisation des diplômés avec une formation continue tout au long de leur carrière, appuyée sur les recherches de pointe menées par les laboratoires bordelais.

La création d’Evering s’inscrit dans la poursuite de la stratégie de développement de l’université, dans une logique de coopération et de partenariat avec des écoles d'ingénieur, des universités internationales et des industriels.