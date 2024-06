Lilium teste avec succès son système propulsif

A poussée maximale...

Lilium a réalisé avec succès la première série d'essais de son unité de propulsion à jet électrique. Pour la première fois, les moteurs électriques ont été portés à leur poussée maximale sur le banc d'essai de l'unité de propulsion, ce qui représente une étape importante sur la voie de l'absence d'émissions de fonctionnement et un pas important vers la vérification de la sécurité du vol du Lilium Jet. "Les essais réalisés ont démontré le niveau de performance et de fiabilité attendu, renforçant la confiance de Lilium dans la maturité de son système de propulsion électrique à réaction", a commenté le constructeur.

...Sur le banc Lilium, près de Munich

Les essais de l'unité de propulsion, qui comprend deux moteurs dans un système de montage de propulsion, ont été effectués au banc d'essai dédié à l'unité de propulsion de Lilium, situé au siège du constructeur, près de Munich. Le banc d'essai a été conçu pour évaluer les performances aérodynamiques et électriques de la technologie des jets de Lilium. Le premier essai réussi de l'unité de propulsion fait suite à des tests complets du moteur, développé et construit en collaboration avec l'équipe de fournisseurs de Lilium, notamment Denso et Honeywell pour le moteur électrique, SKF pour les roulements du moteur électrique.

Vers le premier vol avec pilote

"La réalisation du premier essai de moteur est une réalisation importante pour Lilium", a commenté Stephen Vellacott, directeur de la technologie de Lilium. "Au cours des dernières années, nous avons beaucoup investi dans cette technologie et obtenu des droits de propriété intellectuelle étendus. Nous nous rapprochons maintenant du premier vol habité et, au-delà, de l'ère du vol électrique commercial", a t-il ajouté.

Se préparer à la production en série

Lilium continue de se préparer à la production en série de l'unité de propulsion Lilium Jet sur sa ligne d'assemblage de propulsion près de Munich. Le fournisseur d'aérostructures Aernnova a récemment achevé la première construction du système de montage de la propulsion du Lilium Jet, la structure qui abrite les systèmes de propulsion et de vectorisation et forme la partie arrière des ailes et des ailerons avant. Au début du mois, le groupe espagnol d'ingénierie industrielle et de technologie Sener a livré le premier ensemble de servo-actionneurs pour le Lilium Jet. Les servo-actionneurs permettent de faire pivoter les unités de propulsion, ce qui permet à l'avion de passer du mode de vol vertical (pendant le décollage et l'atterrissage) au mode de vol horizontal et vice-versa. Les unités de propulsion qui sortiront de la chaîne de production de Lilium dans les mois à venir seront utilisées pour les essais au sol et l'intégration dans l'avion de premier vol.