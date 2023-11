Lilium reçoit est agrémenté organisme de conception par l'AESA

Llilium reçoit l'agrément organisme de conception

Lilium a annoncé le 27 novembre 2023 que l'entreprise a reçu l'agrément "organisme de conception" de la part de l'Agence de sécurité aérienne de l'Union européenne (AESA). L'agrément d'organisme de conception reconnaît officiellement la capacité d'une entreprise à concevoir et à développer des aéronefs sûrs et conformes. L'agrément organisme de conception est une exigence fondamentale pour tout fabricant d'avions commerciaux.

Une première pierre...

"En termes simples, l'approbation de l'organisation de la conception est notre licence d'exploitation et confirme que Lilium dispose de l'organisation, des procédures, des compétences, des ressources et de la rigueur nécessaire pour concevoir et certifier des aéronefs conformément aux normes de sécurité les plus strictes", commente Alastair McIntosh, directeur de la technologie et de l'organisation de la conception de Lilium. "Outre la surveillance européenne, l'agrément d'organisme de conception de l'AESA apporte des avantages significatifs à notre processus de certification FAA aux États-Unis en utilisant les accords bilatéraux de sécurité aérienne pour valider la technologie et l'aéronef", poursuit Bhavesh Mandalia, responsable de la navigabilité et directeur technique adjoint de Lilium.

...Vers le certificat de type potentiel

Selon l'approbation d'organisme de conception, Lilium est ainsi qualifié pour concevoir et être par la suite titulaire d'un certificat de type pour les aéronefs développés conformément aux règles SC-VTOL de l'AESA, l'ensemble complet des exigences ADAVe que l'AESA a finalisé en 2019 et qui représentent les objectifs de sécurité les plus élevés au niveau mondial pour les aéronefs ADAVe. Lilium poursuit la validation du certificat de type du Lilium Jet avec la FAA en vertu des dispositions de l'accord bilatéral sur la sécurité aérienne entre l'Union européenne et les États-Unis. La FAA a délivré son certificat G-1 pour le Lilium Jet en juin.