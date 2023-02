Lilium et GKN Aerospace s'associent pour le système d'interconnexion de câblage électrique

Lilium et GKN Aero : Collaboration pour Solution EWIS

Lilium N.V., développeur du premier jet à décollage et atterrissage vertical (" eVTOL ") entièrement électrique, et GKN Aerospace, leader mondial du développement de technologies aérospatiales durables, ont signé un accord de collaboration pour concevoir et construire une solution EWIS intégrée et certifiable.

Depuis ses installations aux Pays-Bas, GKN Aerospace construira les ensembles matériels EWIS et soutiendra Lilium lors de l'installation sur site dans le jet Lilium sur la ligne d'assemblage final de Lilium à Oberpfaffenhofen, en Allemagne. GKN Aerospace a une expérience significative dans la conception et la construction de solutions EWIS certifiables au sein de l'industrie aérospatiale.

Lilium Jet : collaboration avec GKN Aerospace pour l'intégration électrique

La portée de la collaboration couvre la conception intégrée des interconnexions électriques basse tension et haute tension du Lilium Jet. Cela comprend :

l'intégration de tous les faisceaux de fils dans le Lilium Jet

l'intégration des composants électriques EWIS dans les systèmes opérationnels pour faire voler le Lilium Jet en toute sécurité et

le développement de solutions d'interconnexion haute tension et haute puissance innovantes.

Pour Lilium, cet accord représente une étape importante vers l'assemblage final de l'avion conforme qui doit commencer plus tard cette année. Lilium a déjà des accords en place pour les aérostructures, l'avionique, les cellules de batterie, les systèmes de gestion de l'énergie, les moteurs électriques, le système de propulsion, l'intérieur de l'avion et le train d'atterrissage, entre autres.

GKN Aerospace et Lilium Jet : partenariat pour une aviation durable

Pour GKN Aerospace, ce partenariat s'aligne parfaitement sur la mission de l'entreprise, qui est d'être le partenaire le plus fiable et le plus durable dans le ciel. GKN Aerospace réalise déjà des investissements importants dans l'aviation durable, ce qui inclut la technologie des avions entièrement électriques, hybrides-électriques et à hydrogène. Le Lilium Jet est un ajout précieux au portefeuille d'avions durables de GKN Aerospace.

Yves Yemsi, directeur des opérations chez Lilium, a déclaré : "Nous sommes fiers d'avoir amené un autre acteur exceptionnel de l'aérospatiale dans l'équipe du Lilium Jet. GKN Aerospace a une énorme expérience dans le développement de systèmes EWIS certifiables et nous a impressionnés avec leur offre dédiée au Lilium Jet. Nous sommes impatients de faire avancer notre programme avec GKN Aerospace à nos côtés."

John Pritchard, président Business line Civil Airframe chez GKN Aerospace a commenté : "Nous sommes ravis de nous associer à Lilium cette collaboration offre une excellente occasion de tirer parti et de s'appuyer sur les capacités que chaque entreprise apporte. Des entreprises comme Lilium fourniront les solutions qui permettront aux passagers de voyager de manière durable et aideront à atteindre le zéro carbone net d'ici 2050. Nous sommes fiers d'être à bord et d'aider cette réalité à prendre vie grâce à notre technologie avancée."