Lilium et Customcells augmentent la production de cellules de batteries à anode de silicium

Des cellules de batteries à haute teneur en silicium pour Lilium

Lilium et son partenaire de production de cellules de batteries, Customcells, accélèrent la production de cellules de batteries à haute teneur en silicium avec des livraisons hebdomadaires de la ligne de production de Customcells à Tübingen, en Allemagne. La ligne de production a pour but de fournir des milliers de cellules par an et est en passe de répondre aux normes aéronautiques en matière de traçabilité et de contrôle des processus, en utilisant une combinaison de processus de production de cellules standard et un processus de pré-lithiation pour les cellules à haute teneur en silicium.

Un processus de pré-lithiation

Lilium s'associe à Ionblox pour sa technologie exclusive de cellules à anode de silicium qui permettra une plus grande densité d'énergie et de puissance combinée à une durée de vie allongée. Suite à l'annonce de leur partenariat en 2021, Customcells et Lilium exploitent aujourd'hui avec succès un processus de pré-lithiation que les deux sociétés continuent d'industrialiser en vue d'une production en volume. Le processus de pré-lithiation, un avantage clé pour permettre une plus grande densité d'énergie et de puissance, insère du lithium supplémentaire pour compenser la perte de lithium au cours du premier cycle.

Un premier vol de l'aéronef conforme second semestre 2024

La traçabilité de la production de Customcells permettra à Lilium de respecter les normes aéronautiques et de répondre aux besoins de certification de la production en fournissant à Lilium des données au niveau du processus et des cellules. Selon le constructeur, Lilium reste sur la bonne voie pour commencer la production de son aéronef conforme au type plus tard cette année et prévoit le premier vol habité de l'aéronef conforme au type dans la seconde moitié de 2024. Pour Lilium, cet accord représente une étape importante vers l'assemblage final de l'aéronef conforme, qui doit commencer plus tard dans l'année. Lilium a déjà conclu des accords pour les aérostructures, l'avionique, les cellules de batterie, les systèmes de gestion de l'énergie, les moteurs électriques, le système de propulsion, l'intérieur de l'avion et le train d'atterrissage, entre autres. Cette annonce fait suite aux résultats d'essais récents d'un laboratoire tiers indépendant qui a rapporté une rétention d'énergie de 88 % - bien au-delà de l'objectif de 80 % - dans les cellules de la batterie prototype pleine grandeur d'Ionblox développée pour le Lilium Jet après 800 cycles de charge avec une profondeur de décharge de 100 % (cycles 1C/1C). Ces batteries alimenteront les moteurs électriques carénés entraînant des microsoufflantes, l'ensemble étant disposé sur un bord de fuite mouvant, permettant ainsi des vols en palier ainsi que le réalisation de la transition entre décollage vertical et vol en palier.