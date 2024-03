Lilium et Atlantic Aviation s'unissent pour électrifier la mobilité aérienne régionale aux États-Unis

Lilium associé à Atlantic Aviation...

Lilium s'est associé à Atlantic Aviation, l'un des principaux fournisseurs d'opérations à base fixe (FBO) et de services d'aviation, pour préparer le réseau de plus de 100 FBO d'Atlantic au lancement prochain du service de mobilité aérienne régionale de Lilium Jet aux États-Unis. Ce partenariat stratégique permettra d'assurer une compatibilité parfaite entre le Lilium Jet et le réseau d'actifs aéronautiques d'Atlantic à travers l'Amérique du Nord, permettant des opérations de mobilité aérienne avancée sur les sites actuels et futurs. Atlantic exploite des sites dans plus de 30 aéroports sur les marchés de lancement prévus pour Lilium en Floride, en Californie du Sud, dans le corridor du Nord-Est et au Texas.

...Pour le déploiement et l'exploitation des infrastructures

Lilium et Atlantic se concentreront sur le déploiement et l'exploitation de l'infrastructure, en mettant l'accent sur l'expérience des passagers, sur les sites existants et à venir. La planification stratégique s'articulera autour de facteurs clés tels que les trajectoires de vol des avions, les capacités de recharge, les installations pour les passagers, les prévisions d'exploitation, etc. Cette approche globale permettra aux opérateurs de Lilium Jet d'accéder aux points stratégiques du réseau d'installations aéronautiques d'Atlantic, afin d'optimiser l'expérience des passagers et d'inaugurer une nouvelle ère du transport aérien.

Des opérations privées, haut de gamme et de navette

L'approche commerciale prévue par Lilium se concentre sur la fabrication et la vente du Lilium Jet à divers particuliers et entreprises pour des opérations privées, haut de gamme et de navette, puis sur la fourniture d'une assistance et de services après-vente. Cette stratégie de mise sur le marché permettra de diversifier les sources de revenus et suppose que les installations aéronautiques soient prêtes à accueillir le Lilium Jet, ce qui souligne l'intérêt d'un partenariat avec Atlantic. La collaboration stratégique entre Lilium et Atlantic ouvrira la voie à une mise en service en douceur du Lilium Jet qui contribuera à ouvrir une nouvelle ère de transport aérien régional reliant les voyageurs d'une ville à l'autre et permettant aux passagers d'économiser des heures de voyage. Ce protocole d'accord fait suite à plusieurs partenariats entre Lilium et d'autres fournisseurs à l'échelle mondiale, ainsi qu'au lancement de la production du Lilium Jet à la fin de l'année dernière.