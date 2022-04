Liebherr et Airbus coopèrent pour les trains d’atterrissage du futur

Liebherr-Aerospace avec Airbus pour les trains d'atterrissage du futur...

Liebherr-Aerospace a signé un contrat de collaboration à long terme avec Airbus. Les deux sociétés travailleront conjointement sur les caractéristiques-clés de la conception des trains d’atterrissage qui permettront de répondre aux exigences futures d’Airbus. Grâce à cette collaboration, les deux sociétés définiront ensemble les principaux éléments et les caractéristiques essentielles qui permettront d’optimiser la conception, la fabrication, le développement global et la maintenance des trains d’atterrissage qui seront installés sur les futurs avions d’Airbus. Le contrat prévoit en particulier l’établissement des résultats et de la validation de tests de démonstration, ainsi que la fourniture d’un train d’atterrissage de démonstration pré-industriel.

...Des monocouloirs

Liebherr mettra au service de ce projet son expertise en termes de conception, de production et de maintenance de systèmes de trains d’atterrissage pour les avions commerciaux monocouloirs, tandis qu’Airbus utilisera son grand savoir-faire en matière d’intégration des systèmes et des pièces structurelles dans l’avion. Liebherr fournit par ailleurs actuellement à Airbus les trains d’atterrissage de l’A220 et le train avant de l’A350. Cette collaboration permettra à Airbus de déployer sa démarche « Digital Design, Manufacturing and Services (DDMS) », une approche privilégiant l’outil numérique dans le développement, la fabrication et l’exploitation des produits pour toute la chaîne d’approvisionnement d’Airbus.