Liebherr-Aerospace monte à bord du VRT-500

Le contrat est destiné à doter l’hélicoptère monomoteur léger polyvalent VRT-500 d’un système de conditionnement d’air et inclut entre autres le système de refroidissement et de ventilation d’air cabine. VR-Technologies a conçu l’appareil VRT-500 de manière à lui permettre un éventail d’applications diversifié qui couvre aussi bien l’usage privé, les services des douanes, le tourisme, les médias et la logistique que le sauvetage et l’évacuation médicale.

L’hélicoptère a été présenté pour la première fois au public en 2018, et a reçu un accueil particulièrement positif.

« Nous sommes heureux d’annoncer que Liebherr-Aerospace comptera parmi nos fournisseurs pour ce projet. Ceci constitue pour nous une nouvelle étape charnière et Nous ouvrons la voie à un nouveau développement, qui nous permettra d’élargir notre clientèle à l’échelle mondiale ; il est donc primordial pour nous d’avoir à nos côtés un réseau de fournisseurs de qualité et très respecté », a déclaré Alexander Okhonko, Directeur Général de VR-Technologies.