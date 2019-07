L’hommage ultime à Apollo 11

L’astronaute Nick Hague se trouve à bord de la Station spatiale internationale depuis le 15 mars dernier, en compagnie du Russe Alexeï Ovtchinine et de sa compatriote Christina Koch. Ils ont été rejoints le 20 juillet (jour des 50 ans de l’arrivée de la mission Apollo 11 sur la Lune) par le Russe Alexandre Skvortsov, l’Italien Luca Parmitano et l’Américain Andrew Morgan, avec qui ils forment l’Expedition 60.

Le 24 juillet, Nick Hague a publié sur son compte Twitter une vue du magazine américain Life flottant au milieu de la Cupola, la coupole d’observation panoramique de la station. Le numéro spécial, daté du 4 juillet 1969 et titré Off to the Moon (Direction Lune), présente sur sa couverture un portrait du premier homme sur la Lune, avec notre satellite naturel en arrière-plan. L’exemplaire, qui a été expédié vers l’ISS à l’aide du Soyouz MS-13 arrivé quatre jours auparavant, est signé par Mike Collins, le troisième homme d’Apollo 11 – celui qui est resté sur orbite lunaire pendant la marche historique de Neil Armstrong et Buzz Aldrin.

Bien plus complexe qu’Apollo.

« Je ne le remercierai jamais assez, écrit Nick Hague. Il est ici avec nous à bord de la Station spatiale et son héritage continue de nous inspirer. »

Mike Collins, aujourd’hui âgé de 88 ans, visitait le même jour le centre de contrôle de la Nasa à Houston (Texas). Lors d’un entretien avec l’équipage de l’ISS, il lui a confié : « J'admire réellement la complexité de votre mission, de votre travail. Elle dépasse de loin ce que nous avons batifolé avec une chose très simplifiée appelée Apollo. »

Tous les détails de la mission Apollo 11, des articles parus à l'époque dans Air & Cosmos et une multitude de témoignages figurent dans le numéro hors-série « L’homme est sur la Lune ! », toujours en kiosques.