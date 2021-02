L'Europe veut accélérer les synergies entre civil, spatial et défense

Cyber-renseignement, intelligence artificielle,.......

La Commission européenne présente ce jour un plan d'action sur les synergies entre les industries civile, spatiale et de la défense visant "à renforcer l'avance technologique de l'Europe et à soutenir sa base industrielle". "Pour la première fois, les fonds européens ouvrent des perspectives en ce qui concerne le renforcement de l'innovation européenne, grâce à l'étude et à l'exploitation du potentiel de rupture de technologies au croisement d'utilisations dans les secteurs civil, spatial et de la défense, telles que l'informatique en nuage, les processeurs, le cyber-renseignement, l'intelligence quantique et l'intelligence artificielle", poursuit Bruxelles.

Fonds européen de la défense

Mme Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive pour une Europe adaptée à l'ère du numérique, s'est exprimée en ces termes: «Le Fonds européen de la défense offre de très nombreuses possibilités de synergies entre la recherche et l'innovation dans les secteurs civil, spatial et la défense, synergies dont nous avons besoin pour plusieurs technologies essentielles », indique Margrethe Vestager qui est en charge du numérique au sein de la Commission européenne. De son côté, Thierry Breton, commissaire au marché intérieur, souligne : «La pleine exploitation du Fonds européen de la défense et la garantie de synergies fortes entre les technologies des secteurs civil, spatial et de la défense généreront des innovations de rupture et permettront à l'Europe de rester un organisme de normalisation mondial. Elles réduiront également notre dépendance à l'égard de technologies essentielles et renforceront la primauté industrielle dont nous avons besoin pour sortir de la crise.»

Trois principaux objectifs

renforcer la complémentarité entre les programmes et instruments pertinents de l'UE ayant trait à la recherche, au développement et au déploiement afin d'améliorer l'efficience des investissements plus efficients et l'efficacité des résultats ( synergies );

); encourager l'octroi de fonds européens en faveur de la recherche et du développement, y compris dans les domaines spatial et de la défense, ayant des retombées positives, sur les plans économique et technologique, pour les citoyens européens ( spin-offs ); et

); et faciliter l'utilisation des résultats de la recherche menée par l'industrie civile et de l'innovation axée sur la société civile dans le cadre des projets européens de coopération en matière de défense (spin-ins).

Actions ciblées pour favoriser interaction entre civil, spatial et défense