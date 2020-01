L'Europe débloque 200 M€ pour Ariane 6 et les PME du spatial

Au cours de la conférence spatiale européenne qui se déroule actuellement à Bruxelles, la Commission européenne vient d'annoncer un partenariat avec le Groupe Banque européenne d'investissement (BEI) pour investir 200 M€ dans le secteur spatial de l'Union européenne "afin de soutenir des innovations radicales dans ce secteur". Le vice-président de la BEI, Ambroise Fayolle, signera un accord avec André-Hubert Roussel, président exécutif d'ArianeGroup, confirmant un prêt de 100 M€ en faveur du nouveau programme de lanceurs Ariane 6. "Cet accord est soutenu par le Fonds européen pour les investissements stratégiques – le pilier financier du plan d'investissement pour l'Europe – et par le dispositif InnovFin de partage des risques pour la recherche d'entreprise financé par «Horizon 2020» – le programme-cadre de l'UE pour la recherche et l'innovation. En outre, la Commission européenne et la BEI vont annoncer conjointement le tout premier dispositif pilote «InnovFin Space Equity» soutenu par l'Union européenne, et le premier fonds consacré aux technologies spatiales soutenu dans le cadre de ce dispositif pilote en Europe". Le montant de 100 M€ financera partiellement la participation d'ArianeGroup aux coûts de développement grâce à une structure de financement innovante. Ce financement est conditionné à la réussite commerciale du lanceur Ariane 6, lorsque celui-ci sera opérationnel.

Le dispositif pilote «InnovFin Space Equity» est un programme de 100 M€ relevant d'InnovFin, qui vise en particulier à soutenir l'innovation et la croissance des PME européennes du secteur des technologies spatiales. Ce programme investira, dans toute l'Union, dans des fonds de capital-risque qui soutiennent des entreprises commercialisant de nouveaux produits et services dans le domaine spatial. Primo Space, un investisseur italien qui finance les technologies dans leur phase de démarrage, est le premier fonds sélectionné par le FEI dans le cadre de ce dispositif pilote. Avec une dotation cible de 80 M€, il figurera parmi les premiers fonds de transfert de technologies exclusivement consacrés aux technologies spatiales en Europe et sera le premier de ce type en Italie. Il investira dans les projets ou entreprises au stade de la validation de concept, de l'amorçage ou à d'autres phases de leur démarrage et il favorisera la commercialisation d'innovations radicales dans le domaine des technologies spatiales en Italie et en Europe.

«Les deux annonces intervenues aujourd'hui marquent un véritable tournant pour l'Europe dans le soutien de l'industrie spatiale européenne. Tout d'abord, je salue vivement le prêt accordé par la BEI au projet Ariane 6, qui est au cœur de l'objectif de garantir un accès autonome européen à l'espace. Ensuite, au moyen du dispositif "InnovFin Space", nous faisons clairement savoir que l'activité spatiale en Europe est une véritable aubaine. Il s'agit d'une initiative essentielle pour soutenir le développement de jeunes entreprises européennes dans le domaine spatial, en vue de leur expansion.», a commenté Thierry Breton, commissaire européen chargé du marché intérieur.