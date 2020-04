L’espace utile dans la crise sanitaire ?

Surveiller les impacts du Covid-19

Deux appels à projets viennent d’être lancés afin d’imaginer comment des satellites d’observation de la Terre européens tels que Sentinel 5P pourraient aider à surveiller, puis contribuer à atténuer la situation dans les mois à venir, tandis que le monde s'organisera pour reprendre ses activités.

Le premier d’entre eux a été initié par l’Agence européenne. Il s’intéresse aux propositions innovantes permettant d’observer depuis l’espace la progression du virus, avec un développement rapide et les méthodes d'analyse associées.

Les propositions sont attendues jusqu’au 17 avril.

Atténuer la situation de secteurs économiques

Le second appel à projet est en réalité une édition spéciale du concours Custom Script Contest, lancée conjointement par l’ESA et l’Union Européenne, et ouverte jusqu’au 31 mai.

L’objectif est cette fois d’utiliser les données satellitaires pour atténuer la situation de secteurs économiques tels que l'industrie, le commerce, les transports ou l'agriculture, lorsque le monde sera confronté aux nombreux défis d’un retour à la normale.