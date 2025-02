Les temps sont durs pour Eviation

Eviation a licencié la majorité de son personnel

Le constructeur Eviation, qui avait naguère exposé une première version de son projet d'avion à motorisation électrique au Bourget en 2019, a licencié la majorité de son personnel. Le développement de son Alice entièrement électrique, conçu pour accueillir deux membres d'équipage et jusqu'à neuf passagers, a été interrompu. Selon certaines sources, cette réduction d'effectifs intervient alors que le fabricant peine à trouver le financement nécessaire pour maintenir le projet en vie. Andre Stein, PDG d'Eviation, a confirmé les licenciements dans un communiqué et a déclaré que l'entreprise se concentrait sur la recherche des « bonnes opportunités ».

Au Bourget en 2017 puis 2019

Fondée il y a dix ans, Eviation a dévoilé son premier prototype Alice à l'échelle un quart, « The Orca », au salon du Bourget 2017. Lors de l'édition 2019, elle a révélé le premier prototype grandeur nature de l'avion de transport régional. Depuis lors, cependant, l'appareil avait été radicalement revu, avec un empennage en T remplaçant l'empennage papillon initialement retenu. Lors de l'édition 2019 du Salon du Bourget, lorsque le prototype de l'appareil fut exposé, de nombreuses questions émergèrent quant à la disposition des moteurs à hélices propulsives aux extrémités de la voilure, laquelle était d'une faible épaisseur relative.

Alice modifié en profondeur

Outre l'empennage redessiné, la plus grande modification par rapport au dessin d'origine concerna la disposition des deux moteurs électriques Magni650 de MagniX, qui furent déplacés des saumons d'ailes pour gagner l'arrière du fuselage,avec une disposition façon Caravelle éloignée de la cabine passagers et des hélices cette fois-ci tractives. Enfin, dernière grosse modification, le train d'atterrissage adopta la configuration désormais tricycle et non plus classique. Alice version « 2.0 » gagna donc une jambe de train avant et probablement plus de tenue au roulage et au décollage - bien qu'aucun retour d'expérience n'ait filtré jusqu'alors concernant la configuration de train classique. Quoi qu'il en soit, en dépit d'un premier vol réalisé en septembre 2022 depuis l'aéroport de Moses Lake, dans l'état de Washington -le même qui fut témoin des essais du Mitsubishi Spacejet, dont le programme a été arrêté-, l'appareil n'a ensuite que rarement regagné les cieux. La certification annoncée en 2024 n'a bien évidemment pas eu lieu.

Navette, fret et executive

En termes de modèle économique, outre la navette prévue pour réaliser des vols courts de ville à ville sur une distance moyenne de 450 km, Eviation envisageait une version de transport de fret de l'Alice, d'une capacité de charge utile de 1 100 kg, ainsi qu'une version « executive » (une version affaires) pouvant accueillir six passagers, avec une vitesse maximale de 260 ktas (environ 481 km/h). Il n'est pas certain que le programme perdure, car selon toute vraisemblance, le constructeur a sans doute trop misé sur le tout électrique. En effet, Heart Aerospace -et il n'est pas le seul constructeur à avoir remanié son projet- a su prendre le virage de l'hybridation, pour conserver des performances annoncées susceptibles d’intéresser les compagnies aériennes potentiellement clientes. Reste que l'Alice avait fait l'objet d'une commande de 12 appareils par DHL et de Cape Air, une compagnie aérienne régionale desservant le nord-est des États-Unis ainsi que les Caraïbes.