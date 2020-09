Les Su-57 bénéficieront d'un revêtement polymère spécial

Retour d'expérience

Ce revêtement, probablement incorporé à la peinture qui revêtira les appareils protégera également l’électronique externe des avions, c'est-à-dire les antennes, les capteurs, les radars et les systèmes optiques et électroniques des éléments météorologiques. "Dans les régions du sud, pendant les tempêtes de sable, la peinture des avions est mise à nue comme s'ils avaient été passés à la toile émeri", commente un ancien officier supérieur de l'armée de l'air russe. Le cas a par ailleurs sans doute été rencontré en Syrie, ou les chasseurs-bombardiers russes ont été mis à l'épreuve et notamment le Su-57, avant le lancement de la production en série.

Prix du programme

Sukhoi travaille actuellement à la livraison de 76 Su-57 pour le ministère de la Défense, avec des essais d’État sur les avions livrés plus tôt, lesquels devraient être achevés avant la fin de l’année. Le prix exact du programme Su-57 reste difficile à déterminer. Cependant, les médias d’affaires russes ont rapporté l’année dernière que le contrat avec le ministère de la Défense pour le lot de 76 avions a un coût estimé à 170 milliards de roubles (soit 2,3 milliards de dollars US), ce qui représente environ 30,4 millions de dollars par avion. Le programme de développement de l’avion aurait coûté environ 60 milliards de roubles en 2010 (soit environ 2,8 milliards de dollars).

Face au F-35

Ces chiffres se comparent favorablement à ceux du F-35 Lightning II de Lockheed Martin, qui a un coût de programme de 428,5 milliards de dollars, et un prix par avion de 77,9 millions de dollars pour le F-35A, 94,4 millions de dollars pour le F-35C, et 101,3 millions de dollars pour le F-35B.