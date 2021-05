Les Spetsnaz en Serbie

"Entraînement antiterroriste"

200 Spetsnaz de la région militaire « Ouest » participent à cet exercice. L’examen des vidéos a permis de déterminer que leurs homologues serbes sont les militaires de la 72ème Brigade des opérations spéciales, domiciliée à Pancevo (province de Voïvodine). Une unité stratégique pour Belgrade en cas de conflit puisqu'elle est au contact de par sa localisation avec la Croatie, la Roumanie et la Hongrie. En plus des entraînements au tir, l’exercice inclut le saut en parachute, suivi de l’approche et du « bouclage » d’un objectif « tenu par des terroristes », et l’assaut final. Les exercices se dérouleront jusqu’au 25 mai.

Dehors les biélorusses !

Conséquence de la crise biélorusse et sous la pression de l’Union européenne, Belgrade avait annulé en septembre dernier sa participation à l’exercice « Frères slaves-2020 » (« Slavianskoyé bratstvo »), et avait suspendu pour une durée de six mois sa participation aux entraînements militaires communs avec Moscou et Minsk. Cet exercice signifie donc la fin de « l’embargo » serbe. En octobre prochain, Belgrade participera à un autre exercice Russie-Serbie, « Slavyanskii chit 2021 » (« Bouclier slave » 2021) , qui concernera la défense anti-aérienne.

La Serbie dans le viseur

Les relations entre la Russie et la Serbie se densifient depuis plusieurs années, tant dans les ventes de systèmes d'armes (Mig-29, Pantsir, S au niveau du renseignement. En octobre 2017, Moscou avait proposé un accord de coopération entre le FSB et le ministère Serbe de la défense quant au contre-espionnage militaire. En octobre 2020, un autre accord, également proposé par la Russie, concernait la coopération entre le ministère serbe de l’Intérieur et la Garde nationale russe. Ce qui n’empêche pas Moscou d’espionner Belgrade, comme l’avait montré la diffusion, en octobre 2019, d’une vidéo impliquant un membre du bureau de l’attaché militaire russe en Serbie dans le cadre d'activités « incompatibles avec le statut de diplomate ».