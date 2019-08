Les Rafale français se ravitaillent sur un A400M allemand

L'opération Chammal aura été l'occasion de pousser encore plus loin la coopération européenne. C'est ainsi que le 17 juillet des Rafale français se sont ravitaillés en vol sur un A400M allemand. Une première pour ces deux aéronefs européens. Ce ravitaillement était nécessaire afin que les chasseurs de Dassault puissent continuer leur mission, qui aura duré au total plus de cinq heures. L'A400M a ainsi alimenté les chasseurs en carburant : plus de trois tonnes de kérosène ont été réceptionnés par les aéronefs français. Rappelons qu'un A400M peut emporter jusqu'à 50 tonnes de carburant. Pour pouvoir ravitailler d'autres appareils, le ravitailleur d'Airbus est doté de deux nacelles souples sous voilure, permettant aux avions ravitaillés de venir y insérer leurs perches.

« Intégré au cœur de l'opération Inherent Resolve, ce ravitailleur européen vient en appui des aéronefs de la coalition pour participer à la lutte contre Daech. Il est placé sous les ordres du centre de commandement interallié des opérations aériennes basé au Qatar », rapporte ainsi le Ministère des Armées français. La capacité de ravitaillement est aujourd'hui cruciale en opérations extérieures, compte tenu de l'étendue des théâtres et de l'engagement des appareils. « Depuis 2019, les avions de chasse de la BAP au Levant ont déjà réalisé 450 sorties aériennes et 1 000 ravitaillements en vol sur les différents ravitailleurs de la coalition ont été nécessaires pour assurer la réussite de l'ensemble des opérations aériennes des chasseurs français », est venu détailler le MinArm.