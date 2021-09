Les priorités du général Mille pour l'Armée de l'Air et de l'Espace

Les ponctions de Rafale réalisées pour l'export

En tête, et sans surprise, des priorités du général Stéphane Mille, chef d'état-major de l'Armée de l'Air et de l'Espace (CEMAAE), on trouve l’aviation de combat qui, pendant plusieurs années, va être affaiblie par les ponctions réalisées pour l’export (Grèce, Croatie) sans être immédiatement compensées. Les sénateurs ont fait part, dans ce domaine, de leurs craintes il y a quelques mois. D’autant plus que le Mirage 2000C est en fin de course depuis plusieurs années, et que le Mirage 2000D entre dans le vif de la période du rétrofit à mi-vie, sans pour autant se traduire, là non plus par un effet capacitaire massif et immédiat (la mise en service est escomptée pour le début de l’an prochain). La hausse de disponibilité du Rafale (directement liée au contrat Ravel), et sa polyvalence contribuent, par contre, à atténuer ces points de fragilité.

Défense sol-air et lutte antidrones

Le CEMAAE veut aussi mettre l’accent sur la défense sol-air (à relier au déploiement récent d’un Mamba et d’un CMD3D en Jordanie), la lutte antidrones et le maintien en conditions opérationnelles (MCO) dont il détient deux leviers, avec sa tutelle sur le service industriel de l’aéronautique (SIAe) et évidemment, le niveau de soutien opérationnel (NSO). Désormais commandée par un ancien sous-chef opérations (SCOPS) de l’état-major des Armées, l’Armée de l’Air et de l’Espace (AAE) doit encore faire preuve de sa réactivité en France et à l’étranger, alors que déjà, elle « est toujours au rendez-vous » quand « le Président de la République et le CEMA » la sollicitent. Le général Mille estime que la haute intensité fait intrinsèquement partie de l'AAE. Qui doit néanmoins encore aussi accentuer sa capacité « d’intégration » pour « conduire des actions dans tous les milieux », et renforcer son aptitude « au combat contre les menaces hybrides ».

L'équipe rapprochée du général Mille

Comme le général André Lanata l’avait fait lors de sa propre intronisation, le général Mille a aussi et surtout mis en avant son équipe rapprochée, en partie remaniée à l’été : les généraux Frédéric Parisot (MGAA), Manuel Alvarès (DRHAA) et Hervé Bertrand (IAA) rempilent, tandis que les généraux Laurent Lherbette (CFA), Philippe Moralès (CDAOA), Jérôme Bellanger (CFAS) et Jean-François Ferlet (IGA-Air) ont pris leurs fonctions à l’été. Le nouveau CEMAAE veut aussi garder une priorité à l’humain, un des ressorts de la réactivité du système de l’armée de l’air, comme incarné lors de la récente opération Apagan, essentiellement aérienne, et « menée dans des conditions délicates ».

Dans l'attente du plan stratégique d'octobre

Le général Mille a dit aussi vouloir travailler à la fidélisation, tout en reconnaissant n’avoir « aucune marge de manoeuvre » pour l’heure dans ce domaine. Le plan stratégique que le CEMA doit révéler début octobre offrira peut-être quelques réponses, pour l’Armée de l’Air et de l'Espace, la Marine et l’Armée de Terre. Le général Mille a également adressé des pensées aux familles des morts en opérations et en préparation opérationnelle, ainsi qu’aux blessés. Révélant, par ailleurs, avoir en partie trouvé sa vocation d’aviateur dans l’attention dont sa propre famille avait bénéficié, lorsque son père, mécanicien de l’armée de l’air avait perdu la vie.