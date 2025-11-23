Les Pays-Bas touchés à répétition par des survols de drones d'origine inconnue

Volkel, présumée abriter des armes nucléaires B61 américaines, visée en soirée

C'est d'abord la base de Volkel (sud), équipée de chasseurs-bombardiers F-35 (photo) et présumée abriter des armes nucléaires B61 américaines qui a été visée en soirée, le vendredi 21 novembre, entre 19h00 et 21h00, selon le ministère néerlandais de la Défense.

Une dizaine de drones...

Les drones, au nombre d'"une dizaine" ont été observés par le personnel de garde. Des membres de la Force aérienne néerlandaises (KLu) ont utilisé des armes depuis le sol pour tenter d'abattre les drones. Mais ceux-ci ont réussi à s'éloigner et n'ont pas été retrouvés, a indiqué samedi le ministère de la Défense. Il s'est refusé à fournir toute autre précision sur la manière dont les drones ont été repérés et quels moyens ont été utilisés pour tenter de les neutraliser, en invoquant "des raisons de sécurité".

...Détectés et "chassés"

D'autres drones ont été observés la nuit suivante au dessus de la même base, située dans la province du Brabant septentrional. "Ils ont été chassés" après avoir été détectés et l'engagement de moyens (non précisés, ndlr), a affirmé le secrétaire d'Etat (démissionnaire) à la Défense, Gijs Tuinman, lors d'une émission télévisée dominicale.

Eindhoven touché et des avions civils déroutés

Toujours dans la nuit du samedi 22 au dimanche 23 novembre, le trafic aérien a été interrompu durant quelques heures à l'aéroport tout proche d'Eindhoven, pour la même raison. Plusieurs avions de ligne ont été déroutés vers des aéroports voisins: Rotterdam, Bruxelles et Weeze, en Allemagne. L'aéroport d'Eindhoven - une ancienne base militaire désormais ouverte au trafic civil - abrite les avions de transport de la KLu (quatre C-130H et l'unique Gulfstream G650ER) ainsi qu'une partie de la flotte d'avions ravitailleurs Airbus A400M de la flotte multinationale de l'Otan (MMU).

D'autres sites sensibles visités

D'autres sites "sensibles" aux Pays-Bas ont récemment été survolés par de mystérieux drones, comme l'aéroport international d'Amsterdam-Schiphol, la zone portuaire de Terneuzen, proche de la Belgique, le quartier général de l'Otan situé à Brunssum (sud-est) et l'aéroport de Maastricht Aachen, dans la même région.