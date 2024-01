Les parts de OneWeb Satellites rachetées par Airbus

Un géant né en septembre dernier

L’opérateur de satellites de télécommunications Eutelsat Group poursuit sa stratégie d'optimisation et de rationalisation du portefeuille d'actifs, afin de réduire son endettement.

On se souvient que la société, dont l’origine remonte à 19777 (avec la création par 17 États européens de l'Organisation européenne de télécommunications par satellite), avait finalisé en septembre dernier la fusion avec son homologue indo-américain OneWeb.

Un nouveau géant des télécommunications par satellite était né, opérant aussi bien sur orbite géostationnaire que sur orbite basse : Eutelsat Group regroupe aujourd’hui la flotte d'Eutelsat (constituée de 37 satellites en orbite géostationnaire), dédiée à la vidéo, et la constellation de One Web (634 satellites sur orbite basse), pour la connectivité.

Mais le déploiement de la constellation One Web prend du retard et plombe les résultats du groupe, qui a réduit ses prévisions pour son exercice financier 2023-2024, clos en juin prochain : il vise désormais un EBITDA ajusté entre 650 et 680 M€ (contre 725 à 825 M€ précédemment), pour des revenus allant de 1,25 à 1,3 Md€ (contre 1,32 à 1,42 Md€ précédemment).

Une usine désormais 100 % Airbus

Dans ce contexte qui a entraîné une chute du titre de 17 % (à 3,4 €) à l’ouverture de la Bourse de Paris le 29 janvier, Eutelsat Group a annoncé qu’il cédait la participation détenue par OneWeb à hauteur de 50 % dans la coentreprise Airbus OneWeb Satellites.

Cette dernière, créée en janvier 2016, a construit les satellites de la constellation de première génération de OneWeb dans son usine de Merritt Island, en Floride, officiellement opérationnelle depuis juillet 2019.

L’entreprise passe désormais sous le contrôle total d'Airbus US Space & Defense.

L’ancien directeur technique de OneWeb, Massimiliano Ladovaz, a commenté la transaction : « Notre Groupe est fier de s’être associé à Airbus dans cette coentreprise qui a conduit à la construction réussie de la constellation de première génération de OneWeb. Nous sommes convaincus que cette activité poursuivra son essor grâce au déploiement d’une offre à la fois compétitive et de qualité, capable de satisfaire la demande croissante de satellites de petite taille. Quant aux besoins futurs d’Eutelsat Group en matière d'opérations en orbite, notre Groupe pourra s'appuyer sur un plus large éventail de fournisseurs, parmi lesquels Airbus qui continuera de compter parmi ses partenaires de confiance les plus fiables. »