Les P-3 Orion néo-zélandais prennent une retraite bien méritée

Un recordman à la retraite

Ce 24 janvier, les trois derniers avions de patrouille maritime P-3K2 de la Force aérienne royale néo-zélandaise (RNZAF) ont effectué un dernier vol avant d'être définitivement mis à la retraite. Les premiers appareils seront mis en service en 1966 et la totalité de la flotte d'Orion, soit six appareils, sera opérée au sein du 5ème escadron, basé sur la base aérienne d'Auckland (Auckland, Nouvelle-Zélande). Durant leurs 57 années de services, ces avions patrouilleront les mers du Moyen-Orient, de l'Asie du Sud-Est, européennes, nord-américaines ainsi que des patrouilles en Antarctique et dans l'Arctique. Ces patrouilles sont assez longues : un P-3 coupe généralement l'un de ses quatre moteurs pour pouvoir consommer moins de carburant et allonger son autonomie. Il arrive aussi que certains appareils coupent jusqu'à deux de leurs quatre moteurs, permettant d'allonger une patrouille qui dure en générale une dizaine d'heures. Cependant, en 1972, un P-3 Orion néo-zélandais a effectué le vol le plus long pour un P-3 Orion, avec une durée de vol de 21 heures 30.

En plus de chasser les sous-marins soviétiques et chinois, ces appareils ont également participé à un nombre très important d'opérations de recherche et de sauvetage (SAR) ou de soutien à des opérations humanitaire ; opérations SAR lors de la tempête Queen Birthday en 1994, premier appareil à effectuer une reconnaissance sur le Tonga après l'éruption volcanique en janvier 2022,... Ils furent aussi utilisés pour la surveillance des eaux néozélandaises ainsi que la zone économique exclusive néo-zélandaise (contre piraterie, soutien aux douanes, etc). Ces 6 appareils cumulent un total de 147.978,2 heures de service. Ils seront remplacés par quatre P-8A Poseidon.

Il faut noter que la mise à la retraite a été avancée de 5 mois suite à une manque de personnels qualifiés et des contraintes de maintenances. Cette décision crée donc un manque capacitaire pour les missions SAR et anti-sous-marine mais la RNZAF a déjà annoncé que certaines missions seraient reprises par des partenaires régionaux (probablement des avions américains ou australiens aux capacités de lutte anti-sous-marine) ou des appareils déjà utilisés au sein de la RNZAF (pour les missions SAR). Le premier P-8A Poseidon néo-zélandais est arrivé en décembre 2022 mais il n'est pas suffisant à lui tout seul pour combler les six Orion. Les autres Poseidon devraient tous arriver en Nouvelle-Zélande pour juillet 2023.

57 ans d'opérations et de modernisations