Les MiG-29 ukrainiens sont désormais capables de tirer des missiles antiradar AGM-88 HARM

L'AGM-88 HARM

Premiers développements

Il s'agit du missile antiradar standard au sein des Forces armées américaines. Il est développé en 1969 suite aux performances décevante des AGM-45 Shrike et des AGM-78 Standard ARM ; ces derniers n'endommageaient parfois pas assez la cible pour la rendre totalement inopérante et il arrivait même que les radars ennemis avaient le temps de se désactiver, rendant les missiles en question aveugles. De fait, il s'agit d'un missile avec une ogive plus puissante et surtout, un moteur plus rapide, comme le démontre sa dénomination officielle High-Speed Anti-Radiation Missile. Ils entrent en service en 1985 pour l'US Navy et deux ans plus tard pour l'US Air Force. Les radars libyens en 1986 seront leurs premières cibles et 1991, ce sont plus de 2.000 HARM qui sont tirés sur l'Irak et les troupes irakiennes déployées au Koweit durant l'opération Tempête du désert. Tout au long de sa carrière, le missile HARM est développé via des mises à jour et de nouvelles versions.

Du côté technique, il vole à plus de Mach 2, avec une portée d'environ 150 kilomètres. Il est utilisé au sein de plusieurs pays et peut être lancé par un Eurofighter Typhoon, F-15E, F-16, F/A-18, F/A-18E/F, EA-18G, Tornado IDS/ECR. Le F-35 peut tirer ce missile mais ne peut en revanche le transporter dans sa soute (furtivité de fait dégradée).