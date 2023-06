Les hélicoptères d'Airbus en Ukraine

Il est très rare d’apercevoir des appareils rentrant ou sortant d’Ukraine. Pourtant, depuis le début de l’invasion de l’Ukraine, plusieurs hélicoptères et à plusieurs dates différentes ont effectué un aller simple entre Marignane et l’Ukraine. Il s’agit en réalité d’un lot de 55 hélicoptères, achetés par le ministère de l’Intérieur ukrainien auprès de la France et d'Airbus Helicopters en vue de détenir des moyens héliportés modernes.