Les Gripen au ravitaillement en vol avec un A400M en Suède

L'Agence suédoise du matériel de défense, soit la FMV, en collaboration avec la Luftwaffe, l'armée de l'air allemande, effectue des essais de ravitaillement en vol des chasseurs Saab JAS-39 C/D Gripen de l'armée de l'air suédoise à partir de l'avion ravitailleur Airbus A400M de l'armée de l'air allemande. L'objectif est de valider la fonction de ravitaillement en vol en effectuant un essai en conditions réelles avec tout le matériel concerné. Les essais de ravitaillement en vol ont lieu avec le concours de la F21 à Luleå, dans le nord de la Suède, une des trois escadres d'avions multirôles et sont réalisés pour le compte des forces armées. "Jusqu'à présent, la campagne s'est parfaitement déroulée", déclare Joakim Hamilton de la FMV (Agence suédoise du matériel de défense).

Un A400M et quatre Gripen...

"L'Airbus A400M peut à la fois transporter du fret et ravitailler d'autres avions, ce qui le rend très polyvalent. Pendant longtemps, nous avons eu une capacité de ravitaillement aérien limitée en Europe, donc dans ce cas les Allemands voudraient montrer qu'ils peuvent contribuer à réduire le besoin d'avions de ravitaillement américains. De plus l'A-400M est également en service en France et au Royaume-Uni, ce qui crée un standard et augmente l'accessibilité en Europe, donc de ce point de vue c'est un avion intéressant", a déclaré Joakim Hamilton. Pour les essais, ce sont un Airbus A400M ravitailleur allemand ainsi que quatre JAS 39 C/D Gripen de la FMV qui sont employés dans le cadre des essais en vol. Lors de précédents essais de ravitaillement en vol contre d'autres avions ravitailleurs, la FMV a payé l'intégralité de la certification, "mais maintenant nous avons convenu que chaque pays supporte ses propres coûts."

...Pour augmenter la disponibilité

Le fait de pouvoir se ravitailler en vol permet d'améliorer considérablement la durée d'utilisation de l'avion pour diverses missions. Les tests de ravitaillement en vol nécessitent une préparation. D'abord sur le papier, où l'on évalue si les équipements s'assemblent et si l'avion peut voler à la même altitude et à la même vitesse. Ensuite, il faut connecter l'équipement au sol. "Lorsqu'il est prêt, des tests en vol sont effectués pour voir si les systèmes fonctionnent ensemble ou s'il y a des déficiences à corriger", explique Joakim Hamilton. Pendant les deux semaines où les tests ont lieu sur le F21 à Luleå, sept vols au total seront effectués. "Le ravitaillement en vol est une tâche relativement difficile qui nécessite un entraînement régulier. Cette fois, nous allons également essayer de faire le plein dans l'obscurité, ce que nous n'avons pas fait fréquemment. S'il est difficile de faire le plein en plein jour, il est encore plus difficile de faire le plein dans l'obscurité, ce qui demande de l'expérience et de la concentration", commente Joakim Hamilton.

Clients à l'exportation

L'Airbus A400M étant disponible dans les pays européens de l'Otan, la validation présente également un intérêt pour un plus grand nombre de pays utilisant le JAS 39 C/D. "Dans le cadre de notre validation, nous nous adressons également à nos clients tels que la Hongrie et la République tchèque. Ils sont impliqués et financent tout cela par le biais de nos accords de soutien", conclue Joakim Hamilton.