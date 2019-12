Les Global 5500 et 6500 certifiés par la FAA

L’administration fédérale de l’aviation (FAA) des États-Unis vient de certifier les derniers models de la gamme Global de Bombardier. Le Global 5500 et Global 6500 avait tous deux reçu leur certifications de Transports Canada fin septembre, puis de l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) à la mi-octobre. Le moteur Pearl 15 a été conçu sur mesure pour propulser les deux appareils Bombardier. Le dernier-né du portefeuille de moteurs d’avions d’affaires de Rolls-Royce, avait comme le Global 5500 et le Global 6500 reçu respectivement la certification de l’AESA et celle de Transports Canada, en 2018 et plus tôt en septembre cette année. Le moteur Pearl 15, développé au centre d’excellence des moteurs de l’aviation d’affaires de Rolls-Royce à Dahlewitz, en Allemagne, a notamment été conçu avec une aérodynamique améliorée, un système de refroidissement des pales et un système évolué de surveillance de la santé du moteur. Ces nouveaux avions s’appuient sur la réussite des avions d'affaires Bombardier Global 5000 et Global 6000 en offrant respectivement 700 et 600 milles marins d’autonomie supplémentaire, combinée à un avantage de consommation de carburant pouvant aller jusqu’à 13 %.