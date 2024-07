Les Forces armées allemandes prennent du satellite militaire Airbus Defence and Space

Spatial militaire : un contrat de 2,1 Md€ pour Airbus

La Bundeswehr vient de confier à Airbus le contrat pour la maîtrise d’oeuvre de SATCOMBw 3 qui comprend deux satellites géostationnaires de télécommunications militaires ainsi que le segment terrestre, le lancement et l'exploitation pendant 15 ans avec la possibilité d'une extension. Les engins spatiaux devraient être déployés avant la fin de la décennie. La valeur du contrat est de 2,1 milliards d'euros pour Airbus.

Remplacer les satellites COMSATBw 1B et 2B

Les deux nouveaux satellites remplaceront les satellites de communication COMSATBw 1B et 2B. S’appuyant sur la plateforme Eurostar Neo, ils pèsent environ 6 tonnes. "Ils disposeront de capacités étendues pour suivre l'évolution rapide de la numérisation et l'augmentation constante du volume de transfert de données requis. Ils seront également dotés des dernières technologies de pointe", indique Airbus Defence and Space qui va faire travailler des partenaires tels que le Brêmois OHB et de nombreuses entreprises allemandes plus petites. Le cœur du système, notamment le guidage et l'intégration des charges utiles très avancées, les panneaux solaires et l’opération générale du satellite, seront réalisés en Allemagne.

Répondre aux exigences accrues des utilisateurs

Le système de communication par satellite de la Bundeswehr ou SATCOMBw pour faire plus court "garantit la capacité globale de commandement et d'information des forces armées allemandes, telles que les opérations extérieures et les forces spéciales", souligne le constructeur européen qui poursuit : "le programme SATCOMBw 3 vise également à garantir que les engagements de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) dans ce domaine continueront d'être respectés à l'avenir. Avec SATCOMBw 3, la Bundeswehr répond aux exigences accrues des utilisateurs". "Après le succès du programme SATCOMBw Stage 2, que nous fournissons depuis 2009, ce nouveau contrat renforce notre partenariat stratégique avec la Bundeswehr, en lui fournissant une capacité de communications militaires sécurisées considérablement améliorée et conçue pour être à la pointe pour la prochaine décennie", indique Michael Schoellhorn, directeur général d'Airbus Defence and Space.