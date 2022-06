Les F-35 israéliens sont désormais capables d'attaquer l'Iran

La menace nucléaire

Israël, depuis sa création, a connu de nombreuses guerres et tentatives d'invasion de la part de ses pays voisins. Cependant, toutes les offensives à son encontre ont été arrêtées. Après ces combats de haute intensité, une nouvelle menace est ensuite apparue : un bombardement nucléaire sur Israël suite au développement de plusieurs programmes nucléaires militaires (ou civils camouflés) au sein de pays publiquement hostiles à Israël.

Ainsi, les Israéliens ont tout fait pour limiter les développements de ces programmes. L'Irak en a fait les frais lorsque le 7 juin 1981, le Premier Ministre israélien Menachem Begin décide de bombarder le réacteur nucléaire d'Osirak (Diyâlâ, Irak) en lançant l'opération Opera : huit F-16A (2 bombes Mk-84 et des réservoirs supplémentaires) escortés par six F-15A (armement air-air et réservoirs supplémentaires) sont mobilisés par l'Armée de l'Air israélienne (IAF). Les avions ont survolé la Jordanie et l'Arabie Saoudite et, juste avant de rentrer dans le Sud de l'Irak, ils ont largué leurs réservoirs externes. La mission a été qualifiée de réussite totale avec la mise hors service du réacteur (qui n'était pas encore chargé en combustible nucléaire). D'autres missions ont été opérée en Syrie récemment avec la destruction du probable réacteur nucléaire de Deir ez-Zor (Deir ez-Zor, Syrie) suite au raid aérien Oustide the Box en 2007 ou encore la création du virus Stuxnet, visant le programme nucléaire iranien.

Les Israéliens se sont aussi penchés sur le développement de capacités défensives afin de compléter les différentes couches de défenses courtes et moyennes portées déjà existantes mais incapables d'intercepter des missiles intercontinentaux. C'est dans ce cadre que la famille de missiles Arrow est développée à la fin des années 90 et notamment le missile Arrow 3, mis en service en 2017 et capable de détruire des missiles intercontinentaux. Par ailleurs, l'Arrow 4, actuellement en développement, devra être capable de détruire des missiles et planeurs hypersoniques.

Le problème de l'option offensive

Les développements défensifs pour Israël ne sont cependant pas suffisants : il faut pouvoir éliminer la menace directement. Le F-35I et sa furtivité sont justement achetés dans cette optique. Cependant, une menace est apparue un peu plus loin que la portée de ces appareils : il s'agit désormais de l'Iran. Suite aux survols de nombreux territoires étrangers, l'Armée de l'Air israélienne ne peut engager des avions ravitailleurs pour augmenter l'allonge des F-35 jusqu'en Iran. Par ailleurs, les ravitailleurs Boeing 707 commencent à être trop âgés et des défaillances pourraient mettre à mal un éventuel raid. L'IAF cherche donc à accélérer l'arrivée des 8 ravitailleurs KC-46A. Quoiqu'il en soit, leur arrivée prochaine ne règle toujours pas le problème du survol d'espaces aériens non alliés d'Israël. Enfin, l'Armée de l'air Israélienne s'est aussi entrainée récemment à des frappes sur l'Iran ( plus d'informations dans cet article ).

Or, d'après le Jerusalem Post, l'IAF disposerait désormais de F-35I aux capacités augmentées, citant notamment une nouvelle bombe d'une tonne développée par Rafael Weapons Systems. Israël dispose d'ailleurs des autorisations nécessaires pour modifier le logiciel de mission du F-35I et ce, sans devoir passer par des techniciens américains. Les F-35I auraient aussi une autonomie allongée, leur permettant une frappe contre l'Iran. L'IAF n'a pour l'instant pas confirmé cette dernière information.

Des réservoirs externes ?

Entre 2004 et 2007, Lockheed Martin avait développé et testé deux réservoirs externes pour le F-35. Ces derniers emportaient 480 gallons (1.817 litres) ou 460 gallons (1.741,29 litres) mais avec un design optimisé. Un autre réservoir de 600 gallons (2.271,25 litres) a été développé en 2019. Avec deux réservoirs de ce type, un F-35 voit son autonomie augmentée de 40 %. Finalement, aucun des trois réservoirs n'aurait été certifié mais il est possible qu'Israël ait crée des réservoirs pour ses F-35I : Lockheed a bien essayé de modifier le moteur F135 pour le rendre moins gourmand mais sans y arriver. De fait, toute augmentation d'autonomie ne pourrait venir que par une augmentation de l'emport de carburant.

L'emport de réservoirs va certainement diminuer la furtivité des appareils, fortement utile dans le cadre d'un raid sur l'Iran. La frontière iranienne ouest se trouve globalement à un peu moins de 650 miles (1.046 kilomètres) d'Israël, soit la distance maximale d'un F-35 sans aucun ravitaillement. Dès lors, comme durant l'opération Opera en Irak, les F-35I pourraient larguer leurs réservoirs externes juste avant de rentrer dans l'espace aérien iranien. La furtivité des avions ne seraient alors diminuée que par les pylônes d'emport des réservoirs externes... à moins que l'IAF ait aussi trouvé une solution à ce problème.