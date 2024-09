Les F-16 ukrainiens seront équipés de bombes planantes AGM-154 Joint Standoff Weapon (JSOW)

Une nouvelle munition mais sous quelle version ?

Le 20 septembre, le journal américain Politico annonçait que les États-Unis allaient plus que probablement livrer des bombes planantes AGM-154 Joint Standoff Weapon à la Force aérienne ukrainienne pour équiper ses F-16AM Fighting Falcon. L'information était parvenue au journal via deux officiels américains, sous couvert de l'anonymat. Cinq jours plus tard, des détails fournis par ces deux personnes étaient repris dans le communiqué de presse du DoD annonçant un nouveau pack d'aide militaire américain auprès de l'Ukraine, sans toutefois citer directement l'AGM-154. Cependant, d'autres journaux annoncent, via d'autres sources en lien avec le sujet, que l'AGM-154 fait bel et bien partie de ce pack d'aide. ABC précise que les JSOW livrées seront uniquement équipées de charges à sous-munitions. Cette information limite les versions de la JSOW à deux variantes ; l'AGM-154A et l'AGM-154B. L'AGM-154B, bien que développée par Raytheon, n'a cependant jamais été produite car jamais vendue. À noter qu'une sous-version de l'AGM-154A existe, l'AGM-154A-1, spécialement développée pour l'export. Cependant, celle-ci voit les sous-munitions BLU-97 remplacées par une charge unitaire d'une bombe BLU-111 (bombe lisse Mk 82 équipée de 89 kg d'explosif en poudre polymérisé PBXN-109).

L'AGM-154A JSOW

Ainsi, la version qui sera prochainement utilisée par les pilotes ukrainiens sera l'AGM-154A. Au total, elle emporte 145 sous-munitions BLU-97 à triple effets ; charge creuse pour percer du blindage, fragmentation pour augmenter les destructions matérielles et enfin, une capacité incendiaire. Son système de guidage utilisé est double ; guidage GPS et centrale inertielle. En revanche, pas de capteur infrarouge en phase terminale, ce dernier étant uniquement présent sur l'AGM-154C (ogive en tandem, BROACH) à charge explosive unitaire (et donc non livrée en Ukraine).

La portée varie bien évidemment de l'altitude de largage ; en haute altitude, la bombe peut planer sur plus de 116,7 kilomètres (63 miles nautiques) ou très basse altitude, planer sur plus de 22 kilomètres (12 miles nautiques). L'intérêt de cette bombe est d'offrir une capacité de frappe double aux Fighting Falcon ukrainiens. En haute altitude, ils peuvent frapper des cibles à longue distance tout en restant hors de portée des systèmes antiaériens très courte, courte et moyenne portée russes (capacité dite standoff). En basse altitude, les F-16AM peuvent s'approcher des défenses antiaériennes russes au sein de leur portée (capacité dite stand-in) mais en volant assez bas, être capable de frapper une cible avec une distance de sécurité.

Cette capacité stand-in/standoff de précision est déjà acquise par la Force aérienne ukrainienne suite à l'utilisation de bombes planantes JDAM-ER américaines ou encore de bombes propulsées AASM françaises . Il est intéressant de noter que la JSOW, sans aucun système de propulsion, va plus loin que la bombe propulsée AASM ; en haute altitude, plus de 116,7 kilomètres contre plus de 60 kilomètres ou en basse altitude, plus de 22 kilomètres contre plus de 15 kilomètres. Sans en faire une comparaison "de la meilleure munition", l'arrivée de la JSOW vient en réalité compléter les munitions air-sol aux doubles capacités stand-in/stand-off (JDAM-ER, AASM,...). Cette munition va ainsi élargir les possibilités de frappes de la Force aérienne ukrainienne, tout en gardant, en fonction de l'altitude, une distance de sécurité avec les systèmes antiaériens russes.

Au niveau pratique, une fois arrivée sur l'objectif à basse altitude, l'AGM-154A ouvre son compartiment ventral en éjectant une partie de son ventre. Les 145 BLU-97 sont alors larguées sur la zone d'impact ; l'objectif n'est pas de frapper un point spécifique mais de littéralement tapisser une large zone. La vidéo ci-dessous montre le tir d'une JSOW par un avion de combat F/A-18 Hornet de l'US Navy ou de l'USMC, le largage des sous-munitions et le tapissage de zone de ces dernières.

Caractéristiques techniques

Production et développement : Raytheon

Taille : 4,1 mètres de long, 0,33 mètre de diamètre (ailettes repliées) ou 2,69 mètres d'envergure (ailettes déployées)

Masse : environ 483 kg (1 065 livres)

Portée : +22 à +116,7 kilomètres (varie en fonction de l'altitude de largage)

Cibles : batterie antiaérienne, poste de commandement, avions ou hélicoptères sur un parking d'aéroport, véhicule blindé léger, batterie d'artillerie, installations non protégées,...