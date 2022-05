Les F-16 polonais sécuriseront le ciel slovaque

Lors d'une conférence de presse commune, les deux ministres de la défense polonais et slovaque ont annoncé que des avions de combat polonais allaient reprendre les missions de protection de l'espace aérien slovaque. Cette décision doit permettre à la Slovaquie de se séparer de ses MiG-29 et ré-ouvre au passage la question de leur livraison, ou non, à l'Ukraine.

Le besoin de combler un trou capacitaire Ce 29 avril, Jaroslav Nad (Ministre de la Défense slovaque) et Mariusz Błaszczak (Ministre de la Défense polonais) ont annoncé lors d'une conférence de presse commune à Bratislava (Bratislava, Slovaquie) que l'Armée de l'air polonaise va prendre en charge les missions de police du ciel slovaque. Depuis plusieurs semaines, l'Armée de l'Air slovaque se prépare à la mise à la retraite de ses MiG-29 dont une douzaine d'avions seraient encore en service. Ils devraient être remplacés par 14 F-16 block 70/72 à l'horizon 2024. Cette date, bien que proche, implique tout de même que la Slovaquie ne détiendrait plus aucun appareil de combat pendant deux ans, sans compter la durée de formation des pilotes slovaques, habitués aux avions de fabrication soviétique. Une QRA polonaise La Force Aérienne polonaise va donc mettre en alerte (QRA) deux F-16 depuis l'une de ses bases (pas de localisation précise) et aucun appareil de combat polonais ne serait déployé en Slovaquie. Toutefois, dans l'éventualité d'une montée des tensions, il est prévu que la Force aérienne slovaque soit prête pour accueillir des F-16 polonais et leur personnel de soutien sur l'une de ses bases. Les discussions "pratiques" sont encore en cours afin de formaliser et surtout faciliter le passage transfrontalier d'avions de combat armés ainsi que les règles d'engagement des avions de chasse polonais au dessus de la Slovaquie. Une livraison de MiG-29 en Ukraine ? Au début du mois d'avril, plusieurs officiels slovaques avaient annoncé la volonté de leur pays de fournir des armements lourds à l'Ukraine ( article sur ce sujet ). La possibilité de livrer les MiG-29 était à l'époque en discussion mais incluait la mise en place d'une QRA étrangère pour sécuriser l'espace aérien slovaque. Cet accord étant sur le point d'être conclu, il reste à voir ce que vont devenir les MiG-29 slovaques ; pour l'instant, aucune information officielle n'est disponible sur leur livraison, ou non, à la Force Aérienne ukrainienne. Entre temps, la Slovaquie a déjà renforcé les capacités de défense aérienne longue portée ukrainiennes puisqu'elle a livré son unique batterie lance-missiles S-300 ( plus de précisions au début de cet article ).