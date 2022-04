Des MiG-29 slovaques offerts à l'Ukraine ?

Une livraison de MiG-29 en seconde main ?

Début mars, la Pologne souhaitait donner plusieurs MiG-29 à l'Ukraine mais ce don ne s'est jamais concrétisé ( article résumant cette saga ). Le 11 avril, le Premier Ministre slovaque, Eduard Heger, annonçait publiquement que la Slovaquie envisageait la livraison de ses MiG-29 à l'Ukraine. Aucun accord n'est pour l'instant trouvé mais les discussions sont toujours en cours. Il indiquait également que la Slovaquie était prête à se séparer plus vite que prévu de ses 11 MiG-29.

La Slovaquie détient actuellement 10 MiG-29AS de combat modernisés et 1 MiG-29UBS d'entrainement modernisés également. La modernisation effectuée à la fin des années 2000 s'est concentrée sur la modernisation des avions mais aussi à les rendre compatible avec les standards OTAN (IFF, systèmes de communication, glass cockpit,...). La modernisation ne touche en revanche pas le système d'arme. Le Premier Ministre ajoutait aussi que l'Armée de l'air slovaque allait bientôt se séparer de ces 11 avions puisqu'elle devrait être rééquipée pour 2024 avec 14 F-16 block 70/72. Il a toutefois insisté que la Slovaquie ne pouvait se passer d'une couverture aérienne et que cet accord de livraison était lié à un accord avec d'autres pays alliés, et notamment les États-Unis, pour effectuer des patrouilles aériennes dans le ciel slovaque jusqu'à l'arrivée des futurs F-16.

Entre livraisons et discussions

La Slovaquie a déjà livré sa seule et unique batterie anti-aérienne S-300 à l'Ukraine ( voir l'article centré sur ce sujet ). En contre-partie, sur une demande de la Slovaquie via l'OTAN, 4 batteries de MIM-104 Patriot sont en cours de déploiement par ;